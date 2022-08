Des poissons morts dans la baie de San Francisco attribués à la marée rouge toxique

OAKLAND, Californie (AP) – Une marée rouge sans précédent dans la région de la baie de San Francisco tue des milliers de poissons et d’autres animaux marins dont les carcasses s’échouent, créant une odeur nauséabonde qui, selon les experts, pourrait s’aggraver pendant la vague de chaleur prévue ce week-end.

Au lac Merritt d’Oakland, un endroit populaire pour les joggeurs, les marcheurs et ceux qui cherchent à être dans la nature, les équipages ont commencé mercredi à enlever les crabes morts, les raies chauve-souris, le bar rayé et d’autres poissons qui ont commencé à s’entasser sur ses rives rocheuses au cours du week-end.

La mortalité massive de poissons au lac Merritt et dans toute la région de la baie peut être due à une prolifération d’algues nocives qui se propage dans la région depuis fin juillet, a déclaré Eileen White, directrice générale du San Francisco Bay Regional Water Quality Control Board.

«Nous avons normalement des proliférations d’algues pendant l’été. Mais ce qui est inhabituel à propos de celui-ci, c’est sa taille et le fait qu’il y a des poissons tués », a déclaré White.

La plupart des proliférations d’algues se terminent après environ une semaine. Mais une prévision de vague de chaleur à trois chiffres pour le week-end de vacances pourrait aider la région de la baie à se développer encore plus, a déclaré White. Elle a dit que des rapports de poissons morts ont commencé à arriver la semaine dernière.

“C’était un événement naturel de Mère Nature et donc, nous ne savons pas quand cela va se terminer”, a-t-elle déclaré.

Un micro-organisme appelé Heterosigma akashiwo a formé une prolifération repérée pour la première fois dans l’estuaire d’Alameda, a déclaré White. Il est présent dans la baie tout le temps, mais les scientifiques tentent de déterminer ce qui l’a fait se propager si loin et si loin et pendant tant de semaines.

Ils disent qu’une sécheresse de plusieurs années a empêché l’eau stagnante de s’écouler dans l’océan et qu’un temps exceptionnellement chaud et ensoleillé pourrait favoriser la propagation des algues.

Jon Rosenfield, un scientifique du groupe de conservation Baykeeper de San Francisco, a déclaré que des niveaux élevés de nutriments comme le phosphore et l’azote dans les eaux usées entraînent également la croissance de la prolifération d’algues.

“Le seul levier dont nous disposons pour contrôler le problème est de réduire les nutriments mis dans la baie par les 40 usines de traitement des eaux usées qui fonctionnent autour de la baie”, a-t-il déclaré.

Rosenfield a déclaré que les usines de traitement des eaux usées nettoient l’eau des matières solides et des bactéries, mais qu’elles ne sont pas conçues pour extraire l’azote et le phosphore.

Les experts tentent également de déterminer exactement ce qui tue le poisson.

Les efflorescences d’algues produisent une toxine mortelle pour les poissons et les autres espèces marines, et à mesure qu’elles se propagent, les bactéries présentes dans l’eau commencent à consommer les algues. Au fur et à mesure qu’il se décompose, il épuise l’eau en oxygène, conduisant le poisson à suffoquer, a déclaré Rosenfield.

« Lequel de ces mécanismes opère ici, la toxine ou le faible taux d’oxygène dissous ? Nous ne savons tout simplement pas encore », a-t-il déclaré.

Des proliférations d’algues ont été signalées dans les comtés de Contra Costa et de Marin au nord et dans le comté de San Mateo à l’ouest. Dans la baie sud, les concentrations de chlorophylle – un indicateur de la densité des algues – mesurées le 10 août étaient les plus élevées observées depuis plus de 40 ans, a déclaré White.

À Oakland, les gens se sont tournés vers les médias sociaux pour publier des photos de certains des milliers de poissons morts au lac Merritt, où les visiteurs ont commencé à se plaindre de la puanteur.

“Ça ne sent pas très bon en ce moment, donc c’est un peu gênant”, a déclaré Graham Webster, qui fait du jogging autour du lac une ou deux fois par semaine.

« Mais la plus grande question est qu’arrive-t-il au lac et à la baie ? Et qu’est-ce qui le cause? Est-ce notre faute ? Peut-il être réparé ? » Il a demandé.

White a déclaré que les algues ne sont pas connues pour être toxiques pour les humains, mais qu’elles peuvent provoquer une irritation de la peau et des yeux. Son bureau recommande aux personnes et aux animaux domestiques de rester à l’écart de toute eau qui semble brun rougeâtre.

Cely Aquino a déclaré qu’elle visitait régulièrement le lac Merritt et que voir tous les poissons morts était triste.

“J’ai vu beaucoup de poissons morts, et j’ai vu quelques raies pastenagues qui étaient mortes aussi. C’est assez triste », a-t-elle déclaré. “Mais je pense que dans la nature, ça va s’occuper de tout.”

___

Rodriguez a rapporté de San Francisco.

Terry Chea et Olga R. Rodriguez, Associated Press