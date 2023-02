Des poissons, des poulets et des renards font partie des animaux déclarés malades et morts après une brûlure chimique dans l’Ohio

De la fumée s’élève d’un train de marchandises qui a déraillé à East Palestine, Ohio, le 4 février 2023. (Dustin Franz/AFP via Getty Images)

Un déraillement de train dans l’Ohio a incité les autorités à procéder à une “libération contrôlée” de produits chimiques à bord.

Une semaine plus tard, les ruisseaux locaux sont pleins de poissons morts et des poulets ont été retrouvés morts dans leur poulailler.

Les responsables ont déclaré que l’eau de puits dans la région était sans danger pour la consommation, mais les résidents n’en sont pas sûrs.

Des jours après un déraillement de train catastrophique a incité les responsables à procéder à une “libération contrôlée” des produits chimiques toxiques à bord, les animaux meurent à un rythme alarmant dans l’Est de la Palestine, dans l’Ohio.

Une femme du nord de Lima, à environ 18 km du village de Palestine orientale, où l’accident s’est produit, a vérifié son poulailler le 7 février pour trouver ses cinq poules et son coq couchés sans vie, sans aucun signe de prédateur entrant dans leur enclos. .

“Je suis au-delà de la colère et de la panique, car ce ne sont peut-être que des poulets, mais ils font partie de la famille”, a déclaré Amanda Breshears au média local. ABC27 WHTM.

Bien que les responsables locaux aient indiqué que l’eau potable dans la région est potable, Nouvelles de la SCB signalé, et l’Environmental Protection Agency surveille la qualité de l’air et a indiqué il n’y a aucune raison de s’inquiéter, Breshears et d’autres résidents de l’Ohio ne sont pas convaincus.

“Les images de ma caméra vidéo montrent que mes poulets allaient parfaitement bien avant de commencer cette brûlure, et dès qu’ils ont commencé la brûlure, mes poulets ont ralenti et ils sont morts”, a déclaré Breshears. “Si ça peut faire ça aux poulets en une nuit, imaginez ce que ça va nous faire dans 20 ans.”

À bord du train – qui a déraillé lors d’un accident violent le 3 février – se trouvaient des matières dangereuses hautement inflammables, notamment du chlorure de vinyle, utilisé pour créer un polymère qui forme un plastique populaire. Craignant que les matériaux n’explosent, envoyant des éclats d’obus mortels volant à plus d’un kilomètre dans les airsles responsables ont procédé à une “libération contrôlée” des produits chimiques et les ont brûlés, envoyant un nuage toxique de fumée noire dans l’air.

Les équipes ferroviaires ont libéré le produit chimique en forant un petit trou dans le wagon-citerne, un responsable du chemin de fer a déclaré au point de vente local WKYC.

“Cela permettra au matériel de sortir du wagon-citerne”, a déclaré lundi Scott Deutsch, un responsable du Norfolk Southern Railroad, avant l’incendie, selon le WKYC. “Il ira dans une fosse et une tranchée que nous avons creusées et aménagées pour cette opération. À l’intérieur de cette tranchée, il y aura des fusées éclairantes bordant cette tranchée qui éclaireront ensuite le matériau.”

Les représentants du conseil du village de la Palestine orientale et du bureau du gouverneur de l’Ohio n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.

Les poulets de Breshears ne sont pas les seuls décès que les habitants attribuent à la brûlure. Taylor Holzer, un résident de la Palestine orientale qui sauve des renards, a déclaré Newsweek ses quatre animaux présentent des signes d’exposition aux produits chimiques. Un renard de sauvetage avait des symptômes si graves qu’il est mort avant d’avoir pu recevoir un traitement.

“Il est descendu très vite”, a déclaré Holzer, ajoutant que le renard présentait des symptômes, notamment de la diarrhée et des problèmes respiratoires. “Il s’est écrasé si vite et de façon inattendue. Il n’a pas pu cligner des yeux ou fonctionner correctement car il est mort dans mes bras.”

En plus des animaux domestiques souffrant de l’exposition aux toxines, les habitants ont signalé avoir vu des ruisseaux remplis de poissons morts ces derniers jours. Un responsable de l’Ohio EPA a confirmé que des matières toxiques avaient pénétré dans les cours d’eau après la brûlure et tué des poissons, mais a réitéré que l’eau potable est sûre et que les niveaux de contaminants atmosphériques ne sont pas actuellement préoccupants, CBS News a rapporté.

Kurt Rhoads, ingénieur en environnement et professeur agrégé à la Care Western Reserve University, a déclaré au média local Cleveland 19 que l’impact des produits chimiques sera mesuré pendant des années à venir car ils s’infiltrent dans les eaux souterraines et impactent probablement les puits utilisés pour boire.

“Si j’essaie de faire une échelle de choses que vous ne voudriez pas avoir dans un wagon déraillé et renversé qui fuit et brûle, c’est également près du haut de cette liste”, a déclaré Rhodes. “Je peux penser à des choses pires mais je dirais que c’est un sept ou un huit.”

Alors que les morts d’animaux ont d’abord alarmé les habitants, des problèmes de santé humaine commencent également à apparaître, même parmi les habitants qui ont initialement évacué la zone.

Chelsea Simpson, qui vit près du lieu du déraillement, a déclaré La Nouvelle République elle a mal à la gorge depuis la brûlure et son bébé de 8 mois a souffert de problèmes respiratoires qui sont traités avec un stéroïde. Simpson a déclaré que ses yeux étaient injectés de sang et brûlaient après avoir visité sa maison pendant seulement 10 minutes il y a quelques jours, et qu’elle n’est pas encore revenue.

« Des dépistages aériens de rentrée sont en cours », lit-on lundi déclaration par l’EPA envoyé à Insider. “En date d’hier soir, 291 maisons ont été contrôlées. À ce jour, aucune détection de chlorure de vinyle ou de chlorure d’hydrogène n’a été identifiée pour les maisons contrôlées terminées.”

Il y a 181 maisons dans la région qui n’ont pas encore été examinées. On ne sait toujours pas si le brûlage aura des effets à long terme sur l’environnement ou les résidents de la région, et les résidents sont préoccupés par les informations limitées publiées jusqu’à présent.

“C’est un peu nul, nous obtenons tous la majorité de nos informations de nos concitoyens sur Facebook”, a déclaré Liz Smith, une habitante de l’Est de la Palestine. La Nouvelle République. “Il est donc difficile de dire ce qui est vrai ou non.”