Des poissons à crocs « bizarres » trouvés sur les plages de l’Oregon

Plusieurs poissons sans écailles avec des mâchoires à crocs et des yeux énormes que l’on peut trouver à plus d’un mile de profondeur dans l’océan se sont échoués le long d’environ 200 miles (322 kilomètres) de la côte de l’Oregon, et on ne sait pas pourquoi, ont déclaré des scientifiques et des experts.

Au cours des dernières semaines, plusieurs lancettes sont apparues sur les plages de Nehalem, dans le nord de l’Oregon, à Bandon, à environ 161 kilomètres de la frontière californienne, ont déclaré les parcs d’État de l’Oregon sur Facebook. L’agence a demandé aux baigneurs qui voient le poisson de prendre des photos et de les publier en ligne, en identifiant l’agence et la région de la côte ouest de la NOAA Fisheries.

Les lancettes vivent principalement dans les eaux tropicales et subtropicales, mais voyagent aussi loin au nord que des régions comme la mer de Béring en Alaska pour se nourrir. Leur corps moulant comprend une nageoire « en forme de voile » et leur chair est gélatineuse – ce n’est généralement pas quelque chose que les humains souhaitent manger, selon la NOAA Fisheries.

Ben Frable, un spécialiste des poissons qui gère la collection de vertébrés marins de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego, a déclaré qu’il n’est pas rare que des lancettes s’échouent sur les plages, en particulier en Californie et en Oregon et dans d’autres parties du Pacifique nord. .

On ne sait pas ce qui pourrait se cacher derrière l’échouement des poissons de haute mer, a déclaré Frable, qualifiant cela de domaine de «recherche ouverte». Il a ajouté qu’il n’est pas clair si ces incidents se produisent plus fréquemment ou sont simplement remarqués plus souvent à l’ère des médias sociaux.

Les rapports faisant état de la découverte de la lancette « à l’air bizarre » sur les plages remontent au 19ème siècle, a-t-il déclaré. La collection qu’il gère comprend des lancettes des plages, dont une qui s’est retrouvée sur la plage près de l’institution fin 2021.

Dans ce cas, le poisson-lancette « a tiré hors de l’eau », où il a été assailli par des mouettes, a déclaré Frable. Il est possible que le poisson ait chassé des proies, comme des petits poissons, et se soit trop approché du rivage – ou qu’il ait été poursuivi par un prédateur, comme un lion de mer, a-t-il dit.

Certains ont également émis l’hypothèse que de tels incidents pourraient être liés aux conditions météorologiques ou climatiques dans l’océan Pacifique, a-t-il déclaré.

Selon la NOAA Fisheries, les lancettes peuvent mesurer plus de 2 mètres de long et nager à des profondeurs de plus d’un mile sous la surface de la mer.

La semaine dernière, Miranda Crowell est tombée sur une lancette sur une plage de Lincoln City, dans l’Oregon. Au début, elle pensait qu’il pourrait s’agir d’un barracuda, mais cela ne semblait pas correct, alors elle en a posté une photo sur Twitter et a demandé ce que cela pouvait être. Elle a rapidement obtenu une réponse.

Le poisson, qu’elle a vu le 28 avril, mesurait plus de 4 pieds (1 mètre) de long et semblait s’être échoué sur le rivage.

« Je n’ai jamais rien vu de tel sur cette plage », a-t-elle déclaré.

Frable a encouragé les gens à signaler toute observation, affirmant que cela pourrait fournir des informations utiles aux chercheurs.

Il a également déclaré que des incidents comme ceux-ci offrent une opportunité « de mettre en évidence la véritable diversité de la vie sur la planète et comment il y a des choses auxquelles vous ne pensez tout simplement pas – mais elles sont là-bas ».

