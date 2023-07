Des points chauds sont éteints lors d’un incendie de forêt dans le nord de l’Okanagan

Les équipes restent sur les lieux pour agir sur les points chauds de l’incendie de Horseshoe Lake à Spallumcheen.

L’incendie est maîtrisé par les pompiers d’Armstrong-Spallumcheen et du BC Wildfire Service, qui continuent de travailler sur le pare-feu.

L’incendie est estimé à 3,22 hectares et soupçonné d’avoir été causé par la foudre le vendredi 6 juillet.

Le Centre des opérations d’urgence (COU) reste actif et il n’y a pas d’alertes en place car elles ont été annulées le dimanche 9 juillet.

« Comme vous le savez, le terrain a été un défi tout au long des efforts de lutte contre les incendies et le soutien que le canton a reçu de BC Wildfire et des départements environnants a été énorme dans notre capacité à maîtriser l’incendie », a déclaré Cindy Webb, dirigeante de Spallumcheen. « Les équipes sur place ont été vraiment exceptionnelles en travaillant de longues heures sur des terrains difficiles et en entreprenant un travail physique extrême dans la chaleur. »

Les sentiers du mont Rose Swanson ont rouvert au public dimanche. La Municipalité demande aux usagers des sentiers de faire preuve de diligence.

Les conditions sont très sèches et chaudes et il est rappelé à tout le monde de faire preuve de prudence et si vous voyez une activité de feu, appelez-le au BC Wildfire 1-800-663-5555 ou (* 5555 à partir d’un téléphone portable).

Le site Web du canton contient des informations sur la façon dont vous pouvez préparer votre ferme ou votre maison en cas d’incendie de forêt sur notre page d’informations d’urgence spallumcheentwp.bc.ca.

D’autres mises à jour sont attendues à 10 heures le mardi 11 juillet ou à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023District régional de North Okanagan