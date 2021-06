Des poids lourds s’affrontent alors que la France, l’Allemagne et le Portugal s’affrontent

Une partie du danger peut être levée par le fait que les quatre meilleures équipes troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale, mais le groupe F de l’Euro 2020 reste plein d’intrigues alors que les champions en titre du Portugal, les détenteurs de la Coupe du monde de France et d’Allemagne s’affrontent tous, tandis que la Hongrie pourrait aussi avoir son mot à dire. AFP Sport jette un œil sur les quatre équipes qui tentent d’atteindre les huitièmes de finale.

le Portugal

Le Portugal est champion d’Europe en titre et a atteint au moins les demi-finales dans quatre des cinq derniers Euros. Ils sont arrivés deuxièmes derrière l’Ukraine en qualifications et, à 36 ans, Cristiano Ronaldo ne rajeunit pas. Cependant, le Portugal a également remporté la Ligue des Nations en 2019 et Ronaldo n’a sans doute jamais été entouré d’autant de talents : de Ruben Dias à l’arrière à Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota et Joao Felix. S’ils cliquent, ils pourraient s’arrêter.

Joueur à suivre : Cristiano Ronaldo

Compte tenu du talent dans les rangs du Portugal, il n’est peut-être pas imaginatif de distinguer Ronaldo, mais il sera fascinant de suivre ses progrès. A 36 ans, il s’agit probablement de son avant-dernier tournoi majeur. Le capitaine du Portugal et joueur le plus capé a inscrit 103 buts internationaux, dont 11 lors de la campagne de qualification. Il n’est plus qu’à six du record international de tous les temps de 109 buts détenu par l’Iranien Ali Daei.

France

« Tous les autres pays nous envient », a crié cette semaine la couverture du quotidien sportif français L’Equipe sous des photos de Kylian Mbappe, Karim Benzema et Antoine Griezmann. En France, ils sont naturellement confiants quant à leurs chances de suivre leur triomphe de la Coupe du monde 2018 avec Gloire de l’euro.

L’entraîneur Didier Deschamps a une équipe pleine de talents de classe mondiale. La compétition pour les places était déjà féroce à l’avant avant même la décision de rappeler Benzema. La plupart des pays seraient ravis d’avoir un seul de Mbappe, Benzema ou Griezmann, et peut-être que l’excès de confiance est le plus grand danger pour la France.

Joueur à suivre : Karim Benzema

A 33 ans, l’attaquant du Real Madrid a été rappelé après un exil international de cinq ans et demi. Il n’avait plus été appelé depuis qu’un scandale de chantage sur une sextape impliquant son ancien coéquipier Mathieu Valbuena avait éclaté en 2015. Mais Deschamps ne pouvait plus ignorer la forme de Benzema après une saison au cours de laquelle il a inscrit 30 buts pour son club.

Allemagne

L’Allemagne est triple championne d’Europe et a atteint au moins les demi-finales à chacun des trois derniers Euros. Cependant, depuis leur performance désastreuse lors de la Coupe du monde 2018, lorsqu’ils sont sortis en phase de groupes, la fortune de l’Allemagne ne s’est pas beaucoup améliorée. Ils ont dominé leur groupe de qualification devant les Pays-Bas, mais lors des derniers matches, ils ont été battus 6-0 en Espagne dans la Ligue des Nations et ont subi une défaite 2-1 à domicile contre la Macédoine du Nord lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Après 15 ans à la tête de l’équipe, l’entraîneur Joachim Loew quittera ses fonctions après le tournoi. Il a rappelé Thomas Mueller et Mats Hummels, qui avaient déjà été écartés après la dernière Coupe du monde. Jouer à des matchs de groupe à domicile à Munich leur donne un avantage, du moins sur le papier.

Joueur à suivre : Thomas Mueller

L’Allemagne s’appuiera fortement sur la qualité de joueurs comme Joshua Kimmich et Toni Kroos, mais un Euro réussi peut également dépendre de Mueller. Le joueur de 31 ans a été trop bon pour que le Bayern Munich ne soit plus ignoré par son pays et est de retour après deux ans et demi dans le désert international.

Hongrie

Les Magyars ont atteint un deuxième championnat d’Europe consécutif via les barrages de la Ligue des Nations – ils ont terminé quatrièmes de leur groupe de qualification mais ont remporté des matchs de barrage contre la Bulgarie et l’Islande pour se qualifier.

Entraînée par l’Italien Marco Rossi, la Hongrie disputera ses deux premiers matches à domicile à Budapest mais son meilleur joueur, le milieu de terrain du RB Leipzig Dominik Szoboszlai, est blessé. Ce serait une énorme surprise s’ils finissaient ailleurs qu’en bas de leur groupe.

Joueur à suivre : Peter Gulacsi

Compte tenu du calibre des adversaires de la Hongrie, Gulacsi pourrait être un homme occupé. Le joueur de 31 ans, autrefois inscrit dans les livres de Liverpool, est devenu un but pour le RB Leipzig en Bundesliga allemande. Son expérience récente des dernières étapes de la Ligue des champions pourrait lui être utile.

Calendrier du Groupe F (tous les horaires IST)

15 juin, mardi – Hongrie v Portugal (21h30, Budapest)

Mercredi 16 juin – France v Allemagne (12h30, Munich)

Samedi 19 juin – Hongrie v France (18h30, Budapest)

Samedi 19 juin – Portugal v Allemagne (21h30, Munich)

24 juin, jeudi – Allemagne – Hongrie (12h30, Munich)

Jeudi 24 juin – Portugal v France (12h30, Budapest)

