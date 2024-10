Des plumes de showgirl aux lustres scintillants, le kitsch du casino trouve une nouvelle vie

LAS VEGAS– Des lustres en cristal qui brillaient autrefois au-dessus d’un salon chic, des plumes de costumes bleu vif qui dissimulaient des showgirls chatoyantes et de faux palmiers évoquant une oasis du désert ne sont que quelques-uns des artefacts qui ont trouvé leur chemin depuis les derniers cimetières de casino de Las Vegas jusqu’à l’histoire de Sin City.

Le kitsch vient du Tropicana, qui était démoli dans une implosion spectaculaire Le 9 octobre pour faire place à un nouveau stade de baseball; et de Le miragele premier méga-resort du Strip, qui a distribué ses dernières cartes en juillet et qui devrait rouvrir ses portes en tant que nouveau casino près de 40 ans après ses débuts.

Alors que les néons s’éteignaient et que les derniers jetons étaient encaissés, un autre type de spectacle se déroulait derrière les portes du casino. Des millions d’objets, petits et grands, ont été méticuleusement triés et vendus, donnés et jetés.

« Vous prenez cet hôtel-casino et vous le retournez, vous secouez tout jusqu’à ce qu’il soit vide », a déclaré Frank Long, dont l’entreprise familiale, International Content Liquidations, a dirigé les efforts visant à décharger la marchandise du Tropicana avant son implosion.

Long, 70 ans, commissaire-priseur de troisième génération, aime dire que son métier consiste à « aller, aller, partir ». Il plaisante en disant que sa maison de l’Ohio est « décorée comme un ancien hôtel », après avoir aidé à nettoyer des dizaines d’entre eux ainsi qu’à casinos à travers le pays. À Las Vegas, cela inclut les Dunes, Aladdin et Landmark.

« Les acheteurs de Vegas sont spéciaux », a déclaré Long. «C’est leur communauté et ils en veulent une part.»

Par une chaude journée de juin, deux mois après la fermeture du Tropicana, Long a accueilli les acheteurs dans l’enceinte du casino.

Les machines à sous vrombissantes ont disparu depuis longtemps, transférées dans d’autres casinos. A leur place se trouvait une étrange collection d’objets : des bureaux et des chaises, des tables de nuit en rotin, des lampes de table, des oreillers et des canapés. Dans ce qui était autrefois la salle de jeu à limite élevée, des matelas et des sommiers étaient empilés. De petits lustres en cristal d’une valeur de 1 000 dollars étaient suspendus à de vieux chariots à bagages.

« Faites le plein de votre camion pour 100 dollars », a déclaré Long aux acheteurs en souriant.

Les acheteurs de tous âges ont rempli les wagons et les chariots à bagages de fauteuils au prix de 25 $, de miroirs à 6 $ et de lampadaires à 28 $. Derrière les cordes de velours rouge où les clients s’enregistraient, les clients attendant de payer faisaient la queue devant des téléviseurs à écran plat de 43 pouces. Un homme a serré un matelas et un sommier dans ses bras, essayant de les empêcher de basculer.

Dans la vaste salle de conférence du Tropicana, des tas de grands projecteurs vintage étiquetés « FOLIES » étaient posés dans des bacs à hauteur de taille réservés aux dons. Ils étaient interdits aux acheteurs et étaient destinés au Las Vegas Showgirl Museum.

Le Tropicana abritait le spectacle le plus ancien de la ville, « Folies Bergère », une revue seins nus importée de Paris. Son existence de près de 50 ans a contribué à faire de la showgirl à plumes l’une des icônes les plus reconnaissables de Las Vegas.

L’une des activités préférées de Long dans son travail est de passer au crible les recoins oubliés des casinos.

À l’intérieur du Tropicana, son équipe a récupéré des photographies en noir et blanc de stars qui y déjeunaient, dînaient et faisaient la une des journaux. Sa préférée était une photo franche d’Elvis Presley trouvée dans un bureau inutilisé.

À son apogée, le casino a accueilli des stars de premier plan, dont Elizabeth Taylor et Debbie Reynolds, Frank Sinatra et Sammy Davis Jr..

Long a déclaré que son personnel s’amusait aussi avec son travail. L’ennui de collecter plusieurs milliers d’oreillers dans les deux tours de l’hôtel Tropicana s’est transformé en « la plus grande bataille d’oreillers au monde ».

Lorsque Sarah Quigley a appris que le Tropicana fermait, elle savait qu’elle devait agir vite si elle voulait certains documents historiques du casino pour les collections spéciales et les archives de l’Université du Nevada à Las Vegas.

Quigley, directeur des collections spéciales, n’a pas été le premier à appeler.

Mais après une réunion avec l’équipe de direction du Tropicana, les collections spéciales de l’UNLV ont acquis cinq boîtes de disques de 1956 à 2024, dont des publicités vintage des années 1970 pour le showroom du Tropicana, d’anciens menus de restaurant, des plans architecturaux et des bobines de films originales des showgirls dansantes des « Folies » en répétition. au milieu des années 1970.

Le Neon Museum, qui sauve les enseignes emblématiques de Las Vegas, a récupéré l’enseigne rouge du Tropicana et l’arche originale du Mirage qui a accueilli les invités pendant 35 ans. Dans un effort herculéen, le panneau de 30 pieds a été placé sur un camion à plateau en août. Une partie du Strip a été fermée afin que la pièce puisse être lentement transportée vers sa nouvelle demeure au musée.

Le Mirage a ouvert ses portes sur un thème polynésien en 1989, provoquant un boom de la construction sur le Strip qui s’est étendu jusqu’aux années 1990. Sa fontaine volcanique a été l’une des premières attractions sur les trottoirs, et les touristes ont afflué vers le casino pour voir le Cirque du Soleil sur les Beatles ou Siegfried et Roy apprivoiser les tigres blancs.

Dans quelques années seulement, l’horizon du Strip sera différent. Le Mirage deviendra le Hard Rock Las Vegas en 2027, avec une tour d’hôtel en forme de guitare. L’année suivante, le nouveau stade de baseball devrait ouvrir ses portes sur l’ancien site du Tropicana.

Alors que le dernier bâtiment du Tropicana s’est effondré en 22 secondes, des pièces du monument de Las Vegas ont trouvé une nouvelle vie dans les musées, les collections et les maisons voisines.

« Il y a de l’histoire ici », a déclaré Aaron Berger, directeur exécutif du Neon Museum. « Il suffit de regarder au-delà des paillettes pour les trouver. »

Le journaliste vidéo d’Associated Press Ty O’Neil à Las Vegas a contribué à ce rapport.