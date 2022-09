Des pluies tropicales inondent certaines parties de la Thaïlande, 5 000 personnes cherchent refuge

BANGKOK – De l’eau jusqu’à la taille a inondé certains quartiers riverains et d’autres régions de Thaïlande jeudi après qu’une dépression tropicale a déversé de fortes pluies et renversé des arbres, faisant au moins un mort.

Les précipitations les plus fortes, environ 22 centimètres (8,5 pouces) en 24 heures, ont été enregistrées dans la province d’Ubon Ratchathani, au nord-est, où plus de 5 000 personnes ont été déplacées vers des abris en hauteur. Une personne aurait été tuée et deux blessées par la chute d’arbres dans la province de Sisaket.