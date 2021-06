Des orages ont frappé l’Allemagne et des pluies torrentielles se sont abattues sur le sud et l’ouest du pays, entraînant des dizaines d’accidents et des centaines d’interventions de pompiers.

