Des pluies torrentielles déclenchent des alertes d’inondation alors que le Met Office publie des avertissements météorologiques jaunes d’une durée de deux jours à travers le Royaume-Uni

Des pluies TORRENTIELLES ont déclenché des alertes d’inondation et des avertissements météorologiques alors que les Britanniques se préparent à deux jours d’averses et de perturbations.

Le Met Office a émis trois avertissements météorologiques jaunes, dont deux durent tout le week-end, tandis que 52 alertes aux inondations sont en place.

Des inondations sont attendues alors que des pluies torrentielles engloutissent de grandes parties du pays | Wookey, Somerset Crédit : Apex

Le Met Office a émis trois avertissements météorologiques jaunes pour la pluie Crédit : Met Office

Deux des avertissements durent jusqu’aux premières heures de demain Crédit : Met Office

Les trois avertissements concernent la pluie et avertissent des retards de voyage, tout en indiquant que l’inondation des maisons et des entreprises est possible.

Le premier avertissement couvre une vaste zone du centre de l’Écosse, avec des parties de Dundee, Perth et Stirling toutes touchées.

Les habitants de ces zones doivent savoir que le Met dit que l’inondation des bâtiments est “probable”.

La région devrait connaître une rafale de pluie plus courte mais plus intense, l’avertissement allant de midi aujourd’hui à minuit ce soir.

Le deuxième avertissement couvre la côte sud du Pays de Galles, y compris Cardiff, et est en place de 14 heures aujourd’hui à 3 heures du matin demain.

Pendant ce temps, le troisième avertissement couvre la côte sud, du milieu de Cornwall à Portsmouth.

Ceci également en place de 14h à 3h demain.

Cependant, ce ne sont pas seulement les zones dans les avertissements à risque d’inondation.

L’Agence pour l’environnement a émis quatre avertissements d’inondation, ce qui signifie que des inondations sont attendues.

Ceux-ci couvrent les zones autour de Climping Beach dans le West Sussex, autour de la rivière Nene dans le Cambridgeshire, à Sandhurst, Berkshire et à Tewkesbury, Gloucestershire.

L’agence a également émis 52 alertes aux inondations, ce qui signifie que des inondations sont possibles, dans des zones allant de Bristol au Leicestershire en passant par la baie de Morecambe, dans le Lancashire.

Les prévisions du Met Office pour ce soir prévoient des pluies fortes et persistantes se déplaçant vers l’est avec des coups de vent côtiers dans le nord et l’ouest.

Pour la plupart des zones en dehors des avertissements, cependant, les conditions resteront probablement assez sèches et douces.

Les prévisions à long terme suggèrent que des conditions plus sèches persisteront tout au long de la semaine et que les températures baisseront légèrement mais resteront stables.

L’Agence pour l’environnement a émis quatre avertissements d’inondation | Londres Crédit : LNP

Il y a également 52 alertes aux inondations en place couvrant des zones à travers le pays | Huntingdon, Cambridgeshire Crédit : Terry Harris