Des pluies régulières maintiennent les cultures sur la bonne voie – Shaw Local

Le rapport sur les récoltes et les précipitations d’été, qui présente l’état des cultures et les mises à jour des précipitations des agriculteurs du comté de La Salle, est publié régulièrement pendant la saison de croissance. Le rapport suivant couvre la période du 18 juillet au 24 juillet et est fourni avec l’aide du bureau agricole du comté de La Salle.

David Hall, Serena : Nous avons reçu 0,9 pouce de pluie pour la semaine de référence, évitant les vents violents. Les récoltes se présentent plutôt bien. La pollinisation se termine dans le maïs et le nombre initial de grains semble bon, mais nous aurons besoin de pluies continues et d’un temps plus frais pour conserver les meilleurs rendements.

Le fongicide est appliqué par voie aérienne sur le maïs et au sol sur le soja. Le fongicide aidera à protéger les plantes contre les maladies qui nuisent au rendement et qui vivent dans l’air ou le sol. Les autres activités de la région comprenaient l’épilation du maïs de semence, la coupe du foin et la préparation de l’automne. Bonne semaine en toute sécurité !

Ken Beck, Mendota: Pas de rapport cette semaine.

David Myer, Marseille: Étonnamment, nous avons encore été bénis la semaine dernière avec un autre 0,75 pouce, nous survivrons donc encore quelques semaines. La plupart du maïs est vert foncé et grand et au stade de la pollinisation ou juste après, il faut donc encore plus d’eau pour remplir les grains pollinisés. Le soja a connu une année presque idéale jusqu’à présent étant plutôt sèche, mais les pluies d’août seront nécessaires pour le remplissage des gousses. Pulvérisation de fongicides et d’insecticides sur les haricots probablement pas loin. Les pluies hebdomadaires ont profité aux champs de foin, alors peut-être qu’une troisième coupe meilleure que la seconde aura lieu. Les marchés des céréales avaient suivi une tendance à la baisse, mais à mesure que les cotes des récoltes chutent, les prix ont recommencé à augmenter. Après avoir traversé l’Illinois jusqu’au milieu du Missouri, de nombreuses récoltes sont en retard par rapport à la normale et le Missouri a semblé difficile à planter tard et très peu de précipitations.

Bill Gray, Tonica/Lostant : La semaine dernière, j’ai reçu 0,6 pouce de pluie.

Les champs de maïs sont gonflés et ont l’air plutôt bien. Je ne vois pas beaucoup de dégâts d’insectes jusqu’à présent. L’épandage aérien de fongicide se fait encore sur certains champs de maïs.

Je vois quelques scarabées japonais autour et je continuerai de surveiller les champs de soja pour les dommages. Jusqu’à présent, les dégâts n’ont touché que de petites zones des champs.

Les tournesols que j’ai plantés pour la faune se portent très bien. Les abeilles les apprécient maintenant et notre population d’oiseaux chanteurs augmente en attendant qu’ils arrivent à maturité.

Nous avons fait quelques petits travaux autour de la ferme et continuons à tondre l’herbe avec les pluies récentes. Bonne semaine et soyez prudents.

Ken Bernard, Grand Ridge : Pour la semaine, nous avons reçu 0,65 pouce de pluie. C’était une autre belle pluie qui n’est pas venue avec des vents forts ou d’autres intempéries. À peu près tout le maïs est au stade de la pollinisation et semble très bon ici. Les haricots sont également en fleurs et ont commencé à former des gousses. Ils poussent beaucoup mieux maintenant qu’une partie de l’humidité a été absorbée par le sol. La pulvérisation de fongicides commencera sous peu. Les mauvaises herbes échappées poussent également et ne mourront probablement pas si elles sont à nouveau pulvérisées. La deuxième coupe de foin a été mise en balles la semaine dernière et transportée du champ. C’était aussi une bonne récolte de foin. Finir de transporter le dernier maïs dans les bacs cette semaine et de déplacer les machines. Passez une autre semaine en toute sécurité.

Geoffrey Janssen, Rutland : L’application de fongicide est toujours en cours pour le maïs et le soja, j’ai reçu 2 pouces de pluie au cours du week-end. Quelques moissonneuses-batteuses commencent à émerger en préparation de la récolte. Tonte des chantiers et des fossés routiers aussi toujours que le temps le permet.

Précipitations (en pouces)

David Hall 0.9

David Myer 0.75

Bill Gris 0.6

Ken Bernard 0.65

Geoffrey Janssen 2