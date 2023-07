Des pluies incessantes provoquent des inondations et provoquent des sauvetages dans la capitale du Vermont – NBC Los Angeles

Des équipes de secours se sont précipitées dans le Vermont lundi après que de fortes pluies ont inondé certaines parties du nord-est, emportant des routes, forçant des évacuations et interrompant certains voyages en avion. Une personne a été tuée dans la vallée de l’Hudson à New York alors qu’elle tentait de s’échapper de sa maison inondée.

Mike Cannon, de Vermont Urban Search and Rescue, a déclaré que des équipages de Caroline du Nord, du Michigan et du Connecticut faisaient partie de ceux qui aidaient à se rendre dans des villes inaccessibles depuis que des torrents de pluie ont ceinturé l’État. Les villes de Londonderry et Weston étaient inaccessibles, a déclaré Cannon, et les sauveteurs s’y rendaient pour effectuer des contrôles de bien-être. Les niveaux d’eau de plusieurs barrages étaient surveillés de près.

Des inondations ont frappé la capitale de l’État du Vermont, le directeur municipal de Montpelier, Bill Fraser, estimant lundi soir que les eaux à hauteur des genoux avaient atteint une grande partie du centre-ville et devraient monter de quelques pieds de plus pendant la nuit. Montpellier avait été largement épargnée lors de la tempête tropicale Irene, qui avait frappé la région en 2011.

« Pour nous, c’est bien pire qu’Irène. Nous avons eu de l’eau mais elle montait et descendait. Certains sous-sols ont été inondés, mais cela n’a pas duré longtemps », a déclaré Fraser, comparant cette inondation aux embâcles de Montpelier en 1992. « Nous sommes complètement inondés. L’eau est bien, bien plus haute qu’elle ne l’a jamais été pendant Irene.

Le gouverneur du Vermont, Phil Scott, a décrété l’état d’urgence en raison des inondations soudaines causées par les pluies de lundi.

Pendant Irene, le Vermont a reçu 11 pouces (28 centimètres) de pluie en 24 heures. Irene a tué six personnes dans l’État, emporté des maisons de leurs fondations et endommagé ou détruit plus de 200 ponts et 805 kilomètres d’autoroute.

Il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de décès liés aux dernières inondations dans le Vermont, selon les responsables des urgences de l’État. Des routes ont été fermées dans tout l’État, dont beaucoup le long de la colonne vertébrale des Montagnes Vertes.

Certaines personnes se sont rendues en canoë à l’église baptiste de Cavendish dans le Vermont, qui s’était transformée en refuge. Environ 30 personnes ont attendu, certaines d’entre elles préparant des biscuits pour les pompiers qui travaillaient pour évacuer et sauver les autres.

« Les gens vont bien. C’est juste stressant », a déclaré la bénévole du refuge Amanda Gross.

La représentante du Vermont, Kelly Pajala, a déclaré qu’elle et environ une demi-douzaine d’autres personnes avaient dû évacuer tôt lundi un immeuble de quatre logements sur la rivière West à Londonderry.

« La rivière était à notre porte », a déclaré Pajala. « Nous avons jeté des vêtements secs et nos chats dans la voiture et sommes allés en hauteur. »

La tempête lente a atteint la Nouvelle-Angleterre dans la matinée après avoir touché des parties de New York et du Connecticut dimanche. Des averses supplémentaires dans la région ont augmenté le potentiel d’inondations soudaines; les précipitations dans certaines parties du Vermont avaient dépassé 7 pouces (18 centimètres), a déclaré le National Weather Service à Burlington.

L’un des endroits les plus touchés a été la vallée de l’Hudson à New York, où une femme identifiée par la police comme Pamela Nugent, 43 ans, est décédée alors qu’elle tentait de s’échapper de sa maison inondée dans le hameau de Fort Montgomery.

La force de la crue éclair a délogé des rochers, qui ont percuté la maison de la femme et endommagé une partie de son mur, a déclaré Steven Neuhaus, directeur du comté d’Orange, à l’Associated Press. Deux autres personnes ont pris la fuite.

« Elle essayait de traverser (l’inondation) avec son chien », a déclaré Nehaus, « et elle a été submergée par des vagues de type raz-de-marée. »

Les responsables disent que la tempête a déjà causé des dizaines de millions de dollars de dégâts. À New York, la gouverneure Kathy Hochul a déclaré lors d’une conférence de presse lundi que la tempête avait envoyé « des voitures tourbillonnant dans nos rues » et déversé une quantité « historique » de pluie.

« Neuf pouces de pluie dans cette communauté », a déclaré Hochul lors d’un briefing dans une rue boueuse de Highland Falls. « Ils appellent cela un ‘événement de 1 000 ans’. »

Lundi soir, plusieurs rues délavées à Highland Falls restaient impraticables, laissant certains résidents coincés dans leurs maisons mais sinon OK, a déclaré le chef de la police Frank Basile lors d’un entretien téléphonique.

La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a déclaré que des inondations avaient été signalées dans le centre et l’ouest du Massachusetts et que les responsables de la gestion des urgences de l’État étaient en contact avec les autorités locales.

L’Académie militaire américaine de West Point a été pilonnée par plus de 20,32 centimètres de pluie qui a fait glisser des débris sur certaines routes et en a emporté d’autres. Le surintendant, le lieutenant-général Steven W. Gilland, a déclaré que les nouveaux cadets récemment arrivés et d’autres à l’académie historique de la rivière Hudson étaient en sécurité, mais que l’évaluation des dégâts prendra du temps.

Les scientifiques de l’atmosphère disent que les inondations destructrices à travers le monde ont ceci en commun : les tempêtes se forment dans une atmosphère plus chaude, faisant des précipitations extrêmes une réalité en ce moment. Le réchauffement supplémentaire que les scientifiques prédisent ne fera qu’empirer les choses.

La tempête a également interrompu les voyages aériens et ferroviaires. Il y a eu des centaines d’annulations de vols aux aéroports Kennedy, LaGuardia et Newark et plus de 200 annulées à l’aéroport Logan de Boston au cours des dernières 24 heures, selon le site Flightaware. Amtrak a temporairement suspendu le service entre Albany et New York.

Les équipes de sauvetage en eau vive du Vermont ont effectué plus de 50 sauvetages, principalement dans les régions du sud et du centre de l’État, a déclaré lundi soir Vermont Emergency Management.

Parmi les bâtiments inondés lundi se trouvait le Weston Playhouse à Weston, dans le Vermont, qui avait joué «Buddy – The Buddy Holly Story» devant un public à guichets fermés.

La directrice artistique exécutive de la Weston Theatre Company, Susanna Gellert, a déclaré que l’appel avait été lancé vers 4 heures du matin pour évacuer 11 personnes associées à la production vers un terrain plus élevé et 15 autres à Ludlow, à proximité. La salle de spectacle de trois étages, qui avait été endommagée pendant Irene, a également été inondée, avec le vestiaire et la salle des accessoires sous l’eau.

« En tant que théâtre, nous commencions tout juste à nous remettre de l’arrêt du COVID », a déclaré Gellert. « Que cela se produise en ce moment est douloureusement déchirant.

Cara Philbin, 37 ans, de Ludlow, Vermont, a été réveillée par un voisin tôt lundi et a dit de quitter son appartement au deuxième étage car le parking était déjà inondé.

« Il m’a dit: » Vous devez sortir d’ici … votre voiture va s’envoler, et je vous suggère de ne pas rester « », a déclaré Philbin. La voisine a pris ses clés de voiture et a déplacé sa voiture vers un endroit plus élevé, pendant qu’elle appelait ses parents, puis se rendait chez eux pour surmonter la tempête, a-t-elle déclaré.

Ross Andrews et sa femme rentraient chez eux à Calais, dans le Vermont, lundi, lorsqu’il a vu des camions garés devant un barrage vieux de 230 ans avec des équipages essayant de l’empêcher de tomber en panne. Il y avait des arbres partout.

« L’autoroute a été fermée juste à notre sortie. Notre route était fermée juste à côté de notre allée. Nous avons réussi à revenir juste à temps », a-t-il déclaré.

___

Minchillo a rapporté de Highland Falls, New York. Kathy McCormack à Concord, New Hampshire; Michael Hill à Albany, New York; et Mark Pratt et Steve LeBlanc à Boston ont contribué.