Des pluies incessantes inondent les routes du nord-est, entraînent des évacuations et des sauvetages

NEW YORK (AP) – De fortes pluies ont emporté les routes et forcé des évacuations dans le nord-est lundi alors que de nouvelles averses étaient prévues tout au long de la journée. Une personne à New York s’est noyée alors qu’elle tentait de quitter sa maison.

La tempête lente a atteint la Nouvelle-Angleterre dans la matinée après avoir touché des parties de New York et du Connecticut. De fortes averses avec d’éventuelles inondations soudaines étaient prévues dans certaines parties du Connecticut, de New York, du Massachusetts, du New Hampshire, du Vermont et du Maine.

L’un des endroits les plus touchés a été la vallée de l’Hudson à New York, où les sauveteurs ont retrouvé le corps d’une femme dans la trentaine dont la maison était entourée d’eau. La force de la crue éclair a délogé des rochers, qui ont percuté la maison de la femme et endommagé une partie de son mur, a déclaré Steven Neuhaus, directeur du comté d’Orange, à l’Associated Press. Deux autres personnes ont pris la fuite.

« Elle essayait de traverser (l’inondation) avec son chien », a déclaré Nehaus, « et elle a été submergée par des vagues de type raz-de-marée. »

Il a dit que de nombreuses routes et ponts ont été emportés. Les responsables pensaient que tout le monde était pris en compte, mais ils essayaient de joindre les gens pour s’assurer qu’ils allaient bien.

Les responsables disent que la tempête a déjà causé des dizaines de millions de dollars de dégâts. À New York, la gouverneure Kathy Hochul a annoncé l’état d’urgence dimanche pour le comté d’Orange. Cela comprenait la ville de Cornwall, près de l’Académie militaire américaine de West Point, où de nombreuses routes ont été inondées et fermées.

La tempête a également interrompu les voyages aériens et ferroviaires. Lundi matin, il y avait des centaines d’annulations de vols aux aéroports Kennedy, LaGuardia et Newark et plus de 200 annulées à l’aéroport Logan de Boston au cours des dernières 24 heures, selon le site Web Flightaware. Amtrak a temporairement suspendu le service entre Albany et New York.

Le gouverneur du Vermont, Phil Scott, a déclaré l’état d’urgence dimanche, avant la pluie de lundi. Certains campeurs et personnes pris dans leurs maisons ont été secourus dans le centre et le sud du Vermont, et d’autres rapports sont arrivés, a déclaré Mark Bosma, porte-parole du bureau de gestion des urgences de l’État.

Le matin, certaines villes ont signalé 2 1/2 à 4 pouces (6,35 centimètres à 10,16 centimètres) de pluie depuis minuit, et des totaux similaires étaient attendus au cours de la journée, a déclaré Robert Haynes, météorologue au National Weather Service à Burlington, Vermont.

« Nous semblons toujours être sur la bonne voie pour cette inondation potentiellement importante et localement catastrophique », a déclaré Haynes.

Le Vermont a connu certaines de ses pires conditions météorologiques lors de la tempête tropicale Irene en août 2011, lorsqu’il a reçu 11 pouces (28 centimètres) de pluie en 24 heures.

« C’est l’un de ces événements uniques que nous ne voyons pas très souvent ici », a déclaré le météorologue Marlon Verasamy à Burlington à propos de la tempête de lundi.

Il a dit que le sol était déjà saturé et que les rivières étaient relativement hautes à cause des fortes pluies récentes. Certaines parties du sud du Vermont ont connu des glissements de terrain et des inondations de routes suite à une tempête de vendredi soir à samedi matin.

« C’est la même zone qui est touchée aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Irene a tué six personnes dans l’État, emporté des maisons de leurs fondations et endommagé ou détruit plus de 200 ponts et 805 kilomètres d’autoroute.

___

les écrivains d’Associated Press Lisa Rathke à Marshfield, Vermont; Kathy McCormack à Concord, New Hampshire; Karen Matthews à New York; et Sarah Brumfield à Silver Spring, Maryland, ont contribué à ce rapport.

Bobby Caina Calvin et Hallie Golden, l’Associated Press