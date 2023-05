Des pluies exceptionnelles dans le nord de l’Italie frappé par la sécheresse font 8 morts et annulent le Grand Prix de Formule 1

Des pluies exceptionnelles mercredi dans une région du nord de l’Italie frappée par la sécheresse ont gonflé des rivières sur leurs rives, tuant au moins huit personnes, forçant l’évacuation de milliers de personnes et incitant les responsables à avertir que l’Italie a besoin d’un plan national pour lutter contre les inondations induites par le changement climatique.

Les fortes pluies ont également forcé la Formule 1 à annuler le Grand Prix d’Émilie-Romagne de ce week-end pour ne pas surcharger les équipages d’urgence qui étaient déjà épuisés pour répondre aux rivières de boue qui ont déchiré la région, faisant des ravages sur les infrastructures et les maisons.

Des jours de tempêtes de pluie se sont étendus sur une large bande du nord de l’Italie et des Balkans, où des inondations, des glissements de terrain et des évacuations « apocalyptiques » ont également été signalés en Croatie, en Bosnie et en Slovénie.

La vice-présidente d’Émilie-Romagne, Irene Priolo, a déclaré que huit personnes avaient été tuées et d’autres portées disparues dans les inondations qui ont forcé l’évacuation de plus de 10 000 personnes.

Le ministre italien de la Protection civile, Nello Musumeci, a appelé à un nouveau plan national d’ingénierie hydraulique pour s’adapter à l’impact des incidents croissants d’inondations et de glissements de terrain. Lors d’un briefing, il a noté qu’une moyenne de 200 millimètres (7,9 pouces) de pluie était tombée en 36 heures dans la région, certaines zones enregistrant 500 millimètres (19,7 pouces) au cours de cette période.

« Si vous considérez que cette région reçoit en moyenne 1 000 millimètres (39,3 pouces) de pluie par an, vous vous rendez compte de l’impact que ces pluies ont eu pendant ces heures », a déclaré Musumeci.

Citant le glissement de terrain de novembre à Ischia, qui a tué une douzaine de personnes, il a déclaré que l’Italie connaît de plus en plus un climat tropical à l’africaine, avec de longues périodes de sécheresse ponctuées de pluies intenses qui ne peuvent pas être absorbées par le sol.

« Rien ne sera plus jamais comme avant … et ce qui s’est passé pendant ces heures en est la preuve », a déclaré Musumeci. « Lorsque le sol reste sec pendant longtemps, au lieu d’augmenter sa capacité d’absorption, il finit par se cimenter et permet aux précipitations de continuer à couler sur la surface et de causer des dommages absolument inimaginables. »

Le maire de la ville de Cesena, Enzo Lattuca, a publié une vidéo tôt mercredi sur Facebook pour avertir que la poursuite des averses dans la région d’Émilie-Romagne pourrait inonder la rivière Savio et de plus petits affluents pour une deuxième journée. Il a exhorté les habitants à se déplacer vers les étages supérieurs de leurs maisons et à éviter les zones basses et les berges. Il a annoncé la fermeture à la circulation de certains ponts et rues après que des rivières de boue se soient déversées dans les sous-sols et les devantures de magasins.

Musumeci a déclaré que 50 000 étaient sans électricité et que plus de 100 000 n’utilisaient ni téléphone portable ni ligne fixe.

Le chef adjoint de l’agence de protection civile, Titti Postiglione, a déclaré que les opérations de sauvetage pour les personnes nécessitant une évacuation d’urgence étaient particulièrement difficiles étant donné que de nombreuses routes et routes étaient inondées et que le service téléphonique était interrompu.

Certaines liaisons ferroviaires régionales sont restées suspendues mercredi autour de Bologne et de Ravenne, avec d’importants retards ailleurs, a indiqué la compagnie ferroviaire italienne.

La première ministre Giorgia Meloni, qui se rendait à la réunion du G-7 au Japon, a déclaré que le gouvernement surveillait la situation et était prêt à approuver une aide d’urgence.

Dans les Balkans, la rivière Una en crue a inondé des parties du nord de la Croatie et du nord-ouest de la Bosnie, où les autorités ont annoncé l’état d’urgence. Le maire de la ville de Bosanska Krupa en Bosnie a déclaré que des centaines de maisons avaient été inondées.

« Nous avons une apocalypse », a déclaré Amin Halitovic au réseau régional N1. « On ne compte plus les bâtiments inondés. Ça n’a jamais été comme ça.

Des dizaines de glissements de terrain ont été signalés dans l’est de la Slovénie, dont beaucoup ont mis en danger des habitations et des infrastructures.

En Croatie, des centaines de soldats et d’équipes de secours ont continué d’apporter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité aux habitants des zones touchées par les inondations qui ont été isolés chez eux. Aucune victime n’a été signalée jusqu’à présent.

—Nicole Winfield et Jovana Gec, Associated Press