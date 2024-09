Des pluies éparses persistent à travers l’Alabama

Les risques de pluie sont les plus élevés sur l’ouest de l’Alabama pour terminer le week-end. Des averses persistantes se développeront lundi, mais un temps plus sec et plus chaud s’installera mardi. Consultez les prévisions vidéo pour les dernières nouvelles. PLUS DE PLUIE DIMANCHE L’Alabama verra plus d’averses dispersées dimanche alors qu’une bande de pluie se dirige vers l’ouest, à la vitesse d’un escargot. Il ne pleuvra pas toute la journée et il ne pleuvra pas uniformément partout. La plus grande chance de pluie se déplace vers l’ouest où les quantités de précipitations ont été plus faibles au cours des derniers jours. Le Weather Prediction Center décrit un risque de niveau deux (« léger ») d’inondations soudaines sur l’extrême sud-ouest de l’Alabama et un risque marginal pour les communautés proches de la frontière de l’État. Certaines de ces averses persistantes pourraient produire plus de 2 pouces de pluie en peu de temps. Vous ressentirez une brise d’est dimanche tandis que les nuages ​​​​et la pluie maintiendront les températures proches du milieu à la fin des années 70 toute la journée. Les zones à l’est de l’I-65 pourraient voir un peu plus de soleil et se réchauffer jusqu’à 80 degrés. QUELQUES JOURS PLUS SECS À VENIR Les vestiges de Francine s’estomperont bientôt alors qu’un changement de configuration commence à se produire. Lundi, il y aura encore un risque de quelques averses ou averses isolées. Le soleil sera de retour mardi et nous nous attendons à ce que le temps se dessèche pendant la semaine de travail. Les températures reviendront au milieu des années 80 et au-dessus des années 80 dans l’après-midi d’ici mercredi, jeudi et vendredi. Le temps plus sec surviendra lorsqu’une autre perturbation tropicale se renforcera potentiellement en dépression ou en tempête (le prochain nom serait « Helene ») et se déplacera vers les Carolines au début de la semaine prochaine. Alors que les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce schéma de flux place l’Alabama du côté du beau temps de la tempête. Les prévisions de la semaine prochaine offrent des journées plus chaudes et plus sèches et des nuits confortables et claires. SUPER LUNE : LA LUNE DU MAÏS L’Alabama aura l’occasion d’assister à un spectacle céleste mercredi soir alors que la Lune du maïs, une super lune, atteindra son apogée. Selon la NASA, la pleine lune se produira à 21 h 34 CDT. Le terme « super lune » fait référence à une pleine lune qui se produit lorsque la lune est à son point le plus proche de la Terre sur son orbite, la faisant paraître plus grande et plus brillante que d’habitude. La lune du maïs doit son nom au maïs qui est généralement récolté en septembre. Elle est également connue sous le nom de lune des moissons, car elle se produit près de l’équinoxe d’automne et fournit aux agriculteurs une lumière supplémentaire pour récolter leurs cultures. Un ciel dégagé est prévu mercredi soir, ce qui en fait le moment idéal pour observer la super lune. L’AUTOMNE ARRIVE En avons-nous fini avec la chaleur de 90 degrés ? La dernière journée normale de l’année à 90 degrés à Birmingham se produit vers le 20 septembre. Le premier jour de l’automne est le dimanche 22 septembre. La température maximale moyenne est alors de 84 degrés, et la température minimale moyenne descend dans les 60 degrés inférieurs. Il semble que nous atteindrons quelques fois les 90 degrés en fin de semaine prochaine. Après cela, Birmingham et Huntsville ont très peu de chances de dépasser à nouveau les 90 degrés cette année. Les jours les plus frais de l’automne seront là avant que vous ne le sachiez. Pour les dernières informations météorologiques de Birmingham et les prévisions certifiées les plus précises du centre de l’Alabama, regardez WVTM 13 News. N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook, X, anciennement Twitter et Instagram.

