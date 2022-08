Des plongeurs trouvent un corps à la recherche d’une adolescente californienne disparue

TRUCKEE, Californie (AP) – Des plongeurs à la recherche d’une jeune fille de 16 ans disparue ont déclaré avoir trouvé une voiture avec un corps à l’intérieur dans un réservoir du nord de la Californie, non loin de l’endroit où elle a assisté à une grande fête il y a quelques semaines. Les autorités s’efforçaient de confirmer l’identité, a indiqué le bureau du shérif.

Des plongeurs volontaires avec un groupe équipé d’un sonar appelé Adventures with Purpose ont déclaré avoir trouvé Kiely Rodni de Truckee dimanche à l’intérieur de sa voiture, qui, selon eux, s’est immobilisée à l’envers sous environ 14 pieds (4,2 mètres) d’eau dans le réservoir Prosser, à environ 55 pieds (16,7 mètres) au large.

Le bureau du shérif du comté du Nevada a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux qu’il avait été informé qu’une voiture et un corps avaient été retrouvés, mais que la personne décédée n’avait pas été identifiée. Le bureau a prévu une conférence de presse à 11 heures lundi.

Doug Bishop et Nick Rinn, membres de la recherche Adventures with Purpose, ont brièvement décrit la recherche dans un flux en direct sur Facebook lundi matin. Rinn a déclaré qu’ils étaient limités dans la portée des détails qu’ils pouvaient divulguer.

Bishop a dit qu’ils ont mis deux bateaux sonar à l’eau à 10h40 et à 11h15 Rinn a détecté un objet avec la technologie sonar. Bishop a dit qu’il était en mesure de confirmer qu’il s’agissait d’un véhicule. Rinn a enfilé son équipement et a effectué la plongée pour examiner la voiture.

“Une fois que nous avons confirmé qu’il s’agissait bien du véhicule de Kiely, nous avons immédiatement informé la famille, les forces de l’ordre et le père et le grand-père (de l’adolescent) étaient sur les lieux en quelques minutes”, a déclaré Bishop.

Rodni a été vu pour la dernière fois le 6 août près du terrain de camping familial Prosser à Truckee, assistant à une fête avec des centaines de jeunes, ont annoncé les autorités. Le terrain de camping se trouve au réservoir de la Sierra Nevada, à environ 266 kilomètres au nord-est de San Francisco.

Son ami, Sami Smith était à la fête avec elle et a dit que Rodni avait prévu de passer la nuit au camping.

« Je sais qu’elle n’était pas dans le bon état d’esprit pour conduire. Et si elle avait conduit, elle ne serait pas allée loin », a déclaré Smith à KOVR-TV.

Ses amis et sa famille craignaient qu’elle n’ait été kidnappée. Son téléphone était hors service depuis la fête et son Honda CR-V argenté de 2013 n’avait pas été retrouvé.

Des unités marines de trois bureaux du shérif local ont fouillé le réservoir. La recherche s’est étendue à une vaste zone de la Californie et du Nevada et a impliqué au moins 16 agences d’application de la loi locales, étatiques et fédérales. Des dizaines de membres de la famille et d’amis ont également cherché et offert une récompense de 50 000 $.

Le site Web d’Adventures with Purpose indique qu’il a aidé à résoudre plus de 20 affaires de personnes disparues depuis 2019.

“Nous comprenons que la ressource que nous fournissons avec nos compétences uniques est rare et c’est un honneur d’aider les agences et les familles à travers le pays”, a déclaré Bishop. “Nous travaillerons avec les autorités ici pour partager ces connaissances au cours des prochains jours.”

