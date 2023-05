Des plongeurs se joindront à la recherche de Madeleine McCann aujourd’hui alors que la chasse entre dans une nouvelle phase tendue avec des flics à la recherche du pyjama rose de tot

Des hommes-grenouilles de la POLICE devraient se joindre à la recherche du corps de Madeleine McCann dans les eaux troubles d’un réservoir portugais aujourd’hui.

Des experts en recherche sous-marine se tiennent prêts alors que la chasse au barrage d’Arade entre dans le deuxième jour.

9 La recherche sur le site distant est entrée dans son deuxième jour Crédit : Dan Charité

9 Les officiers ratissent le terrain Crédit : Dan Charité

9 L’endroit est à 31 miles de l’endroit où Madeleine McCann a disparu Crédit : Dan Charité

9 Les plongeurs devraient se joindre à la recherche aujourd’hui Crédit : Dan Charité

9 Maddie avait trois ans quand elle a disparu en 2007 Crédit : PA

Les équipes de recherche ont repris le travail sur une parcelle du lit du lac laissée exposée par une récente sécheresse dans le site de beauté à 50 km de l’appartement de Praia da Luz lorsque Maddie a disparu en 2007.

Ce qui semblait être un grand sac de preuves marron a été vu en train d’être chargé dans un véhicule de police moins d’une heure après la reprise des recherches.

Des sources policières portugaises – aidant les détectives allemands qui ont demandé la perquisition du barrage – ont déclaré que les agents avaient été spécifiquement invités à rechercher tout signe de tissu ou de fibres.

Et la révélation a intensifié les spéculations non confirmées selon lesquelles les équipes recherchaient les restes du pyjama rose que la petite britannique de trois ans portait la nuit où elle a disparu.

Les flics travaillent sur une théorie selon laquelle le principal suspect allemand Christian B a arraché Madeleine, l’a tuée et a jeté son corps sur le lieu de beauté

Toute trace pouvant être liée à Madeleine trouvée sur le site pourrait fournir un lien crucial avec des preuves photographiques qui ont placé Christian B à proximité du barrage en 2007.

Les travaux du début de la deuxième journée se sont concentrés sur la réduction de la végétation près du rivage à l’aide de débroussailleuses pour dégager une zone pour les équipes de recherche.

Les hommes-grenouilles sont confrontés à la lourde tâche de se frayer un chemin dans des eaux noires presque totales à la recherche de preuves ou de restes humains s’ils sont déployés aujourd’hui.

Une sécheresse a fait baisser les niveaux d’eau dans le réservoir, la pire période de sécheresse depuis des années étant considérée comme la clé pour que les flics obtiennent une percée.

Des sources proches de l’enquête ont déclaré qu’elles y avaient été conduites par de nouvelles informations « crédibles » – et qu’il y avait des signes que le coup de filet pourrait enfin coincer le principal suspect allemand Christian B.

Christian B, 45 ans, est connu pour avoir garé régulièrement son camping-car VW jaune et blanc sur un parking proche du bord de l’eau, à 45 minutes de route.

Une source portugaise a déclaré au Sun : « La recherche est prise très au sérieux et est totalement contrôlée par les Allemands.

« Ils sont si sensibles à ces informations qu’ils n’ont même pas révélé l’emplacement exact de la zone de recherche jusqu’à peu de temps avant le début des travaux.

Cela vient comme…

« Ils ont demandé aux officiers portugais qui les aidaient de rechercher des preuves, mais plus particulièrement des chiffons. »

Jim Gamble était le plus haut responsable de la protection de l’enfance au Royaume-Uni et a supervisé un examen de l’affaire Madeleine qui a conduit à la création de l’enquête actuelle de la Met Police, Operation Grange.

Il a déclaré au Sun: « Je pense que nous cherchons la meilleure chance que nous ayons eue en 16 ans pour découvrir ce qui est arrivé à Madeleine.

« Ils doivent avoir quelque chose de définitif. »

Mais l’avocat Marcos Aragao Correia, qui a organisé la recherche de plongée originale du réservoir, dit qu’il pense que ce sera un « miracle » s’ils trouvent Maddie.

9 On dit que les flics recherchent des fibres du pyjama du tot Crédit : Dan Charité

9 Les équipes sont revenues sur le site aujourd’hui après une journée de recherche mardi Crédit : Dan Charité

9

M. Correia, 47 ans, affirme avoir reçu un tuyau d’un contact de la « pègre » qui lui a dit que Maddie avait été jetée dans un « lac désert aux eaux troubles ».

Il a organisé une équipe de plongeurs britanniques pour patauger dans le réservoir désolé – qui mesure jusqu’à 150 pieds de profondeur – dans le cadre d’une recherche privée, mais l’opération a rapidement manqué de liquidités en 2008.

Les flics allemands avaient ordonné l’opération après une analyse médico-légale du « repaire secret » de Christian B dans une usine délabrée du village allemand de Neuwegersleben.

La police a fait une descente sur le site au sud-est de Hanovre en février 2016, à la recherche du corps d’Inga Gehricke, cinq ans, disparue lors d’une sortie en famille en Saxe-Anhalt en mai 2015.

Les détectives ont découvert plus de 8 000 images et vidéos sur des clés USB et des disques durs remplis d’images viles d’abus d’enfants.

Certains sont maintenant liés au site du barrage.

Christian B est en prison pour le viol en 2005 d’une retraitée américaine à Praia da Luz.

Son avocat, Freidrich Fulscher, insiste sur le fait qu’il n’a eu aucune implication dans l’affaire McCann.

Interrogé sur les derniers événements, il s’est moqué: « Laissez-les chercher – il fait beau là-bas. »