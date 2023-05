Des plongeurs se joignent à la recherche urgente de Shannon Canning, 24 ans, qui a mystérieusement disparu il y a cinq jours

DIVERS a rejoint une recherche urgente d’une femme de 24 ans qui a mystérieusement disparu il y a cinq jours.

Shannon Canning a disparu aux premières heures de vendredi après avoir quitté son domicile à Keswick Court, Lancaster.

La police du Lancashire a déclaré qu’elle n’était pas arrivée pour travailler au bar Tipple de la ville et qu’elle n’avait pas contacté sa famille ou ses amis.

Les flics fouillent également des terrains et diverses propriétés.

Les agents ont confirmé qu’ils concentraient leurs recherches en particulier sur les zones de Ridge Estate et du centre-ville.

La police a déclaré que la disparition était hors de propos et qu’ils s’inquiétaient de plus en plus pour son bien-être.

Ils ont déclaré que l’enquête restait « une enquête sur les disparus à domicile » et qu’une équipe de recherche dédiée était aidée par le service d’incendie et de sauvetage du Lancashire pour couvrir plus de terrain.

La police du Lancashire a ajouté: « Vous constaterez une présence accrue de policiers et de ressources spécialisées à Lancaster alors que nous recherchons Shannon, en particulier autour du domaine de Ridge et du centre-ville.

« Un certain nombre de locaux seront sécurisés alors que nous continuons à reconstituer les mouvements de Shannon.

« Des plongeurs de l’unité de recherche sous-marine du nord-ouest effectueront des recherches dans la région, tandis que l’équipe de recherche et de sauvetage de la région de Lancaster et le service d’incendie et de sauvetage du Lancashire participeront aux recherches sur terre et sur l’eau.

« Il s’agit actuellement d’une enquête manquante à domicile, mais toutes les pistes d’enquête, y compris les recherches d’adresses spécifiques, parler aux membres du public, étudier les images de vidéosurveillance et les enquêtes numériques, sont en cours.

Toute personne ayant des informations est invitée à contacter la police.

