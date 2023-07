Des plongeurs plongent sous l’eau pour promouvoir la préservation des récifs coralliens

Nouvelles

Durée 0:51

Un concert unique s’est déroulé sous l’eau dans les Florida Keys récemment. Les humains et les poissons ont eu droit à de la musique diffusée par des haut-parleurs sous-marins, et certains ont apporté des accessoires et des microphones alors qu’ils étaient habillés en sirènes pour divertir les participants au concert. L’événement faisait partie du festival annuel de musique sous-marine Lower Keys, qui vise à mettre en lumière les pratiques de plongée respectueuses de l’environnement et à protéger la seule barrière de corail vivante de la zone continentale des États-Unis.