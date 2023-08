Des plongeurs ont découvert 7 épaves québécoises depuis mai

Une équipe de plongeurs a découvert des secrets engloutis des profondeurs de plusieurs épaves au large des Îles-de-la-Madeleine au Québec.

Depuis mai, Jean-Simon Richard, président d’un musée local d’archéologie et d’histoire naturelle, le Musée des Îles-de-la-Madeleine, et son équipe de plongeurs et de chercheurs ont découvert sept épaves qui, selon eux, dateraient des années 1800. , oubliée des humains depuis des siècles.

« C’était tout au cours de l’été, au cours des trois derniers mois », a déclaré Richard. « Nous pensons qu’il s’agit de sept nouvelles épaves que personne – aucun plongeur, aucun chercheur – n’a jamais vues. »

Richard a déclaré à CTV News que trouver « une seule » épave est quelque chose qui n’arrive pas très souvent. En trouver sept, dit-il, est «très, très inhabituel».

Au cours des siècles passés, des centaines de navires ont coulé dans le golfe de la région du Saint-Laurent, mais Richard a expliqué qu’un peu plus d’une douzaine avaient été découverts, jusqu’à maintenant.

Une grande partie de la découverte ne fait que commencer.

« Ce que nous faisons pour l’instant, c’est simplement découvrir des données sur ces naufrages », a-t-il déclaré. « Donc, nous les filmons, prenons leurs mesures pour voir combien de temps ils sont, et nous cherchons à voir s’il y a quelque chose d’inhabituel qui pourrait aider à identifier [them].”

L’équipe de Richard prévoit de déposer des rapports auprès du receveur des épaves et du ministère de la Culture, afin de déterminer si les épaves justifient des fouilles archéologiques.

Cinq des navires, a déclaré Richard, sont petits et leur proximité avec les côtes signifie qu’ils ont probablement été altérés par les tempêtes et la glace. Mais les deux autres sont plus grands, avec le potentiel de transporter des artefacts importants dans leur cargaison.

« L’un d’eux mesure au moins 130 pieds de long », a déclaré Richard. « Nous pensons qu’il y a probablement beaucoup d’artefacts à bord. »

Richard a expliqué que ces épaves ont des feuilles de cuivre, ainsi que des clous et des chevilles en laiton. Ces détails, a-t-il dit, indiquent probablement que ces navires remontent aux années 1800. Il a ajouté que des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer leur histoire complète.

Richard ajoute que malgré les registres et les cartes archivant peut-être l’histoire de ces navires enterrés, personne d’autre ne les a recherchés.

« Il existe un registre des années 1800 et 1900 », a-t-il déclaré. « Je suis à peu près sûr que ces épaves sont en [a] un livre sur les épaves ou des cartes de l’île, mais personne ne les recherche sur les îles à part notre équipe. »

Richard a expliqué que les tempêtes récentes et les bancs de sable mouvants auraient pu entraîner la découverte des épaves.

Il a ajouté qu’il prévoyait d’ouvrir un nouveau musée qui montrerait des épaves découvertes.

« C’est un sentiment très agréable de savoir que nous avons découvert quelque chose comme ça et que ce naufrage ne sera plus jamais oublié », a-t-il déclaré.