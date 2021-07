Des plongeurs méditerranéens commencent des excursions sous-marines pour sensibiliser à la biodiversité

Des plongeurs à Chypre créent des visites numériques immersives présentant les sites sous-marins de l’île méditerranéenne, pour sensibiliser à la biodiversité et promouvoir le tourisme. Dix mètres (33 pieds) sous la mer bleue ensoleillée au large de la côte sud de l’île, les plongeurs nagent lentement autour de l’épave « Lef 1 », filmant au fur et à mesure. Le navire de 16 mètres, entouré de bancs de petites demoiselles noires, est l’un des cinq sites populaires dans le projet qui vise à les cartographier à l’aide de photos et de vidéos pour créer des modèles numériques 3D des sites.

« Nous prenons beaucoup d’informations grâce à la photographie des fonds marins, puis nous les assemblons grâce à la programmation sur ordinateur pour créer une vidéo qui vous offre une visite à 360 degrés », a déclaré le concepteur visuel Marios Constantinides.

Constantinides dit que les visites et la cartographie des itinéraires de plongée permettront aux plongeurs « de comprendre les dangers potentiels ou les points de référence ».

Les visites seront disponibles sur une plate-forme en ligne d’ici la fin de l’année dans le cadre du projet intitulé Larnaca Virtual Underwater Routes.

Il s’agit d’une coentreprise entre l’Institution maritime et maritime de Chypre et l’Office du tourisme de Larnaca.

Les sites comprennent deux récifs naturels et trois épaves, dont le célèbre Zenobia, un colosse de fer et d’acier qui a coulé en 1980 jusqu’à sa dernière demeure à 40 mètres (130 pieds) de profondeur, à seulement 10 minutes en bateau du station balnéaire de Larnaca.

Si les autorités espèrent que le projet de cartographie stimulera le tourisme, il vise également à promouvoir la sensibilisation à l’environnement.

Les récifs artificiels, tels que les bateaux coulés, peuvent augmenter la biodiversité des récifs naturels à proximité en créant de nouveaux refuges pour la faune océanique.

La cartographie des sites les rend « plus accessibles aux touristes et au grand public », explique Constantinides.

« Avec les nouveaux médias et les nouvelles technologies, l’enregistrement de ces sites de plongée et la possibilité de (les) projeter dans le reste du monde, espérons-le, de plus en plus de sites seront découverts et de plus en plus de personnes seront intéressées. »

