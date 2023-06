Des plongeurs du Titanic portés disparus en mer — RT World News

Des navires américains sont à la recherche d’un mini-sous-marin qui visitait le célèbre naufrage

Un submersible de haute mer a disparu près de l’épave du RMS Titanic et des opérations de recherche sont en cours pour secourir l’équipage, a indiqué lundi la société OceanGate Expeditions.

Les garde-côtes américains ont déclaré à la BBC lundi matin qu’une opération de recherche et de sauvetage était en cours dans l’Atlantique Nord. OceanGate a ensuite confirmé la disparition de l’un de ses navires.

« Nous explorons et mobilisons toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité », a déclaré la société dans un communiqué. « Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles. Nous travaillons au retour en toute sécurité des membres d’équipage.

On ne savait pas combien de personnes se trouvaient à bord du Titan, un mini-sous-marin en fibre de carbone. Le site Web d’OceanGate, qui fonctionne par intermittence, a déclaré qu’une équipe de six « spécialistes des missions » participerait à l’expédition Titanic Survey de dix jours.















Après avoir payé 250 000 dollars par personne pour le voyage, les participants seraient formés à la recherche scientifique et passeraient huit jours en mer. L’expérience a été présentée comme une offre « une chance de sortir du quotidien et de découvrir quelque chose de vraiment extraordinaire. » L’expédition de l’été 2023 était censée être la première de trois, avec deux autres prévues pour juin 2024.

Le Titanic a coulé après avoir heurté un iceberg lors de son voyage inaugural du Royaume-Uni aux États-Unis en avril 1912. Plus de 1 500 de ses 2 200 passagers et membres d’équipage ont péri dans la catastrophe. L’épave du paquebot a été découverte en 1985, à environ 600 km au large de Terre-Neuve, au Canada et à quelque 3 800 mètres sous la mer.

Le mois dernier, une autre société a révélé un scan 3D complet de l’épave du Titanic, jusqu’aux bouteilles de champagne non ouvertes jonchant le fond de l’océan. Le balayage a été complété par des submersibles télépilotés pendant plus de 200 heures.