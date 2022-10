Des plongeurs découvrent un os supposé être humain au recul du lac Mead

LAS VEGAS (AP) – Des plongeurs ont trouvé plus de restes humains au lac Mead, frappé par la sécheresse, près de Las Vegas, ont annoncé jeudi les autorités.

Une équipe de plongée du National Park Service a confirmé le 18 octobre qu’un os trouvé un jour plus tôt à Callville Bay faisait partie de “restes squelettiques humains” du côté Nevada du réservoir du fleuve Colorado derrière le barrage Hoover, selon un communiqué du Lake Mead National Zone de loisirs.

“Pour le moment, aucun acte criminel n’est suspecté”, indique le communiqué, et le bureau du coroner du comté de Clark à Las Vegas s’efforçait de confirmer l’identité de la personne décédée.

La découverte a marqué au moins la sixième fois depuis début mai que des restes identifiés comme humains ont été découverts dans des eaux peu profondes ou sur la rive du lac qui recule de façon spectaculaire. Le niveau d’eau a chuté de plus de 180 pieds (55 mètres) depuis que le lac était plein en 1983, ce qui le place à moins de 27 % aujourd’hui.

Le corps d’un homme retrouvé enfermé dans un tonneau près du port d’Hemenway le 1er mai n’a pas été identifié, mais la police de Las Vegas a déclaré qu’il avait été abattu, probablement entre le milieu des années 1970 et le début des années 1980, et que sa mort fait l’objet d’une enquête en tant qu’homicide.

Les restes retrouvés le 7 mai à Callville Bay ont été identifiés en août comme étant Thomas Erndt, un homme de Las Vegas de 42 ans qui s’est noyé lors d’une sortie en bateau en famille en 2002. Callville Bay est l’une des nombreuses zones de marina et de villégiature du lac.

Plusieurs autres ensembles de restes squelettiques humains partiels ont été trouvés depuis lors – y compris les 25 juillet, 6 août et 16 août – généralement près d’une zone de baignade au bord du lac. Ils n’étaient pas en fûts.

Sept États de l’ouest des États-Unis et le Mexique tirent leur eau du fleuve Colorado. Les scientifiques attribuent la baisse des niveaux d’eau des lacs à un climat plus chaud et plus sec affecté par le réchauffement atmosphérique, principalement en raison de l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre.

The Associated Press