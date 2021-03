Des plongeurs de la police fouillent l’océan près du manoir de Melissa Caddick à Dover Heights à la recherche de sa dépouille

Une opération de nettoyage des eaux près du manoir de la banlieue est de la prétendue escroc Melissa Caddick à Sydney a eu lieu mercredi.

Les policiers de la Nouvelle-Galles du Sud ont évalué les conditions au large de Dover Heights, mais ont déterminé qu’il était trop difficile pour entrer dans l’eau en toute sécurité.

Les plongeurs reviendront jeudi pour évaluer à nouveau les conditions dans le but de rechercher sa dépouille.

Des plongeurs de la police ont de nouveau tenté de rechercher les restes de la prétendue escroc Melissa Caddick dans les eaux à quelques mètres de sa résidence dans la banlieue est de Sydney (photo avec son mari)

La zone à fouiller est à seulement quelques centaines de mètres de la propriété de Wallangra Road où le fraudeur présumé a été vu pour la dernière fois en vie.

Mme Caddick a disparu le jour après que le chien de garde de l’entreprise ASIC a exécuté un mandat de perquisition dans sa maison de luxe de Dover Heights le 11 novembre.

Les liquidateurs affirment que la mère de 49 ans a « méticuleusement et systématiquement » trompé ceux qui lui ont confié des millions de dollars d’investissement pendant sept ans, puis ont utilisé cet argent pour financer son style de vie somptueux.

La fouille intervient un jour après que la police a confirmé qu’un morceau de chair de l’estomac trouvé à Mollymook sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud n’appartenait pas à Mme Caddick, mais à un homme anonyme vu pour la dernière fois le 1er février.

Sa mort n’est pas considérée comme suspecte.

Des restes trouvés sur deux autres plages de la côte sud ont également été confirmés comme étant des animaux.

Jusqu’à présent, la police n’a retrouvé que le pied gravement pourri de Mme Caddick, qui s’est échoué au sud de Tathra le 21 février.

Le commissaire adjoint de la police de NSW, Mick Willing, a déclaré la semaine dernière aux journalistes qu’un acte criminel contre Mme Caddick était possible, mais que le suicide était plus probable.

La modélisation par les équipes de sauvetage maritime de la police de NSW, en tenant compte des marées et des modèles de dérive, a exploré la possibilité que Mme Caddick soit entrée dans l’eau près de Dover Heights, où elle vivait, vers le 12 novembre.

La modélisation a jugé possible que son pied ait dérivé vers la plage de Bournda, où il a été découvert par un groupe de campeurs.