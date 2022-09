Des plongeurs confirment l’emplacement de l’épave d’un avion de la Seconde Guerre mondiale dans le lac de Terre-Neuve

Comme ça arrive6:28Des plongeurs confirment l’emplacement de l’épave d’un avion de la Seconde Guerre mondiale dans le lac de Terre-Neuve

Dans les eaux froides, sombres et profondes de Gander Lake, à Terre-Neuve, une équipe de plongeurs a confirmé lundi l’emplacement sous-marin d’un avion de la Seconde Guerre mondiale qui s’y est écrasé en 1943.

L’avion, un bombardier B-24 Liberator, transportait quatre hommes lorsqu’il s’est écrasé au décollage le 4 septembre de la même année. Les quatre hommes sont morts.

Jill Heinerth, exploratrice en résidence à la Société géographique royale du Canada, faisait partie de l’équipe de plongeurs qui a confirmé la position de l’avion.

“Gander Lake est très sombre. L’eau est d’une couleur rouge thé et absorbe toute la lumière, c’est comme une plongée nocturne perpétuelle”, a déclaré Heinerth. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“À environ 120 pieds [36.5 metres] de profondeur, j’ai vu le train d’atterrissage avec … ce qui semblait être des pneus complètement gonflés. Donc, tout l’avion est à l’envers avec, vous savez, des roues qui dépassent, en gros “, a-t-elle dit.” Et c’est un peu froissé, mais à part ça, les choses que nous avons vues sous l’eau sont remarquablement dans un état incroyable, bien conservées. “

L’une des roues du train d’atterrissage de l’avion semble encore contenir de l’air, selon Heinerth. L’avion est à l’envers. (Soumis par Jill Heinerth)

En tout, l’équipe a effectué six plongées jusqu’à l’emplacement de l’avion, entre 37 et 48 mètres sous la surface du lac, dans une eau à une température de 5°C.

Heinerth a dit qu’elle était “humiliée par l’expérience” de voir l’avion.

“Je veux dire, ce sont des tombes de guerre. Et nous ne pouvons pas, vous savez, oublier les horreurs de la Seconde Guerre mondiale”, a-t-elle déclaré.

Les efforts de récupération antérieurs abandonnés

Heinerth a déclaré que le bombardier avait subi une sorte de panne moteur au décollage.

“Quelque chose s’est mal passé parce que les gens qui ont vu l’accident ont dit que l’avion avait en quelque sorte tournoyé et roulé trois fois avant de s’écraser directement dans le lac”, a-t-elle déclaré.

Dans les jours qui ont suivi l’accident, des plongeurs militaires ont trouvé l’épave et ont tenté de récupérer les corps de JM Young, John G. MacKenzie, VE Bill et G. Ward.

“Il y a eu des efforts précoces pour essayer de saisir l’épave et de la récupérer. Et dans le processus, certains plongeurs casques de la marine ont récupéré un corps, celui de Mackenzie, et ils espéraient récupérer les trois autres. [men’s] demeure », a déclaré Heinerth.

UN casque plongeur porte un casque en laiton ou en cuivre, une combinaison de plongée et respire l’air comprimé pompé à travers un tuyau depuis un bateau à la surface.

“Mais l’épave a glissé sur ce rebord, et elle est perchée de manière précaire au point où elle est prête à tomber dans les profondeurs du lac Gander, qui est extrêmement profond. Et ils ont donc décidé qu’il était trop dangereux de poursuivre leurs efforts”, a déclaré Heinerth.

Pendant 79 ans, le bombardier n’a pas été dérangé.

Heinerth, à gauche, avec Russell Clark, co-chef de l’expédition et membre de la Royal Canadian Geographic Society. (Robert McClellan / Soumis par Jill Heinerth)

Tony Merkle, l’un des plongeurs de l’équipe, essayait depuis plus de neuf ans de trouver l’emplacement exact de l’avion. Merkle fait également partie de la Shipwreck Preservation Society of Newfoundland & Labrador (SPSNL), l’une des organisations soutenant la mission de confirmation de l’avion.

Merkle a trouvé les coordonnées géographiques approximatives de l’avion à partir d’un ancien rapport de l’Aviation royale canadienne et un autre membre du SPSNL, Kirk Regular, a pu faire un balayage sonar qui a montré l’emplacement de l’avion.

Heinerth a déclaré que Merkle était en contact avec les descendants des hommes décédés et qu’il les contacterait pour partager des images avec eux.

Défis de la plongée

Heinerth a déclaré que la visibilité à la profondeur de l’avion était inférieure à un mètre, et même avec des lumières vives, elle et son partenaire de plongée avaient du mal à se voir.

“Mais nous avons réussi à documenter certains endroits importants sur l’épave qui nous aideraient à déterminer qu’il s’agissait bien de ce B-24 Liberator”, a-t-elle déclaré.

Ils ont trouvé un emblème spécifique sur la section stabilisatrice de la queue, par exemple, ainsi qu’une mitrailleuse de calibre .50, des munitions et des instruments.

Un balayage sonar en juillet 2022 par Kirk Regular de la Shipwreck Preservation Society de Terre-Neuve-et-Labrador a montré l’emplacement de l’avion à Gander Lake. (Newfoundland and Labrador Shipwreck Preservation Society/Soumis par Jill Heinerth)

Heinerth mardi était au domicile d’un homme à St. John’s qui restaure un autre bombardier B-24.

“Il a littéralement des tas de pièces d’avions dans son garage et dans sa cour. Et je me promène parmi les morceaux, les comparant à mes photos et vidéos pour essayer d’identifier toutes les choses que nous avons vues”, a-t-elle déclaré.

Il est prévu de faire don des images de l’avion au SPSNL ainsi qu’aux musées locaux, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes vraiment intéressés à aider à raconter l’histoire et à fournir aux gens les atouts dont ils ont besoin pour le faire”, a-t-elle déclaré.

Écrit par Andréa Bellemare. Entretien avec Jill Heinerth produit par Shannon Higgins.