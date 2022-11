Des plongeurs africains explorent les épaves de la traite des esclaves au large du Sénégal

Déthié Faye, l’un des étudiants qui a participé aux plongées archéologiques près de l’île de Gorée au Sénégal. (Guy Peterson pour le Washington Post) Au large des côtes du Sénégal, un programme parrainé par le Smithsonian forme des plongeurs à explorer et à documenter les navires négriers coulés

ÎLE DE GORÉE, Sénégal – Les plongeurs ont défilé dans les rues pavées de l’un des anciens ports d’esclaves les plus tristement célèbres du monde, portant des rubans à mesurer, des planchettes à pince et des palmes. Il y avait un policier sénégalais qui avait appris à plonger le mois précédent. Un plongeur béninois plus aguerri. Le seul doctorant étudiant l’archéologie maritime en Côte d’Ivoire. Ils se dirigeaient tous vers l’océan, en mission.

L’équipe, marchant vers sa dernière plongée, avait exploré ce que les chercheurs croient être les épaves de navires négriers, dans le cadre d’un programme inaugural soutenu par la Smithsonian Institution à Washington. Pour le Smithsonian, l’effort de cet automne fait suite aux mouvements de ces dernières années pour aborder son histoire compliquée avec le racisme et l’exploitation. Pour les plongeurs, c’était une opportunité de poursuivre l’archéologie maritime axée non pas sur le trésor mais sur la compréhension.

“Ce que nous avons jusqu’à présent, c’est le récit des colons”, a déclaré Grace Grodje, doctorante en archéologie maritime en Côte d’Ivoire, un autre pays d’Afrique de l’Ouest qui était une plaque tournante majeure de la traite des esclaves. “Il y a beaucoup d’informations sous l’eau qui ne sont pas encore connues. Si nous ne cherchons pas, nous ne le saurons pas.

Alors que leur hors-bord traversait les vagues agitées de l’océan Atlantique par une matinée ensoleillée d’octobre, Grodje, 26 ans, enfila une combinaison un peu trop grande et glissa ses lunettes par-dessus sa tête. Elle n’avait appris à plonger que le mois précédent.

Assise à l’arrière du bateau, Grodje a attaché son réservoir à son dos, a placé son respirateur dans sa bouche et a poussé le bord du bateau, tombant dans l’eau en dessous. Saisissant la ligne d’ancrage, elle a rejoint Gabrielle Miller, 30 ans, l’archéologue du Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture.

Miller a baissé le pouce, le symbole pour descendre, et Grodje et les autres étudiants ont dégonflé leurs gilets. Leurs corps ont coulé dans l’eau, vers l’épave en contrebas.

“La recherche est le succès”

Sous l’eau, Grodje et Miller ont regardé à travers leurs lunettes une chaîne rouillée au fond de l’océan, à environ 30 pieds sous la surface. Tenant un presse-papiers, Grodje a griffonné des mesures pendant que Miller travaillait sur le ruban à mesurer. A proximité se trouvait une ancre profondément rouillée. Passaient flottants des sacs en plastique et un tas de tissu jeté.

Lorsque Grodje a commencé à dériver vers la surface, emporté par un léger courant, Miller a offert une main stabilisatrice.

Leur objectif ce matin-là était de recueillir des mesures que les élèves cartographieraient ensuite en classe.

Miller et Marc-André Bernier, un archéologue sous-marin canadien qui dirigeait le cours, ont déclaré que le navire coulé avait été découvert en 1988 et avait probablement fait naufrage au début des années 1800. Ils ont dit que les chercheurs ne savaient pas avec certitude qu’il transportait des esclaves, bien que de nombreux navires venant de Gorée à cette époque le sachent.

Au fur et à mesure que les gens recueillent plus d’informations sur le navire, ont-ils dit, ses origines pourraient devenir plus claires. Quelques semaines auparavant, Miller, Bernier et Madicke Gueye, une doctorante dont les recherches portent sur les épaves autour de Dakar, la capitale du Sénégal, avaient localisé un autre navire probablement lié à la traite négrière – celui-ci à environ 50 pieds sous l’eau. Les étudiants en plongée avancés l’avaient documenté.

Paul Gardullo, directeur de la Centre d’étude de l’esclavage mondial au Musée national d’histoire et de culture afro-américaines, a déclaré que l’étude croissante des navires négriers – on pense que plus de 1 000 ont fait naufrage – révélera inévitablement des informations historiques importantes.

Mais le but n’est “pas de trouver des trésors et de les ramener à DC”, a déclaré Gardullo. De plus en plus, le Smithsonian a réorganisé ses politiques pour remédier aux torts historiques. Cette année, par exemple, il a restitué 29 sculptures en bronze que des soldats britanniques avaient volées au Royaume du Bénin. Les priorités du programme à Dakar, a déclaré Gardullo, sont des choses que les musées ont historiquement négligées : engagement communautaire, partenariat international, fouilles éthiques.

“Métaphoriquement et littéralement”, a-t-il dit, “la recherche est le succès.”

A travers ses Projet d’épaves d’esclaves, le Smithsonian, avec des partenaires dont l’Université George Washington, s’est associé à Ibrahima Thiaw, un archéologue sénégalais de l’Université Cheikh Anta Diop, pour son travail au Sénégal. Le nouveau programme, baptisé “Slave Wrecks Project Academy”, a réuni des Africains et des personnes d’ascendance africaine pour étudier les bases de l’archéologie maritime, à la fois en mer et en classe.

Miller a déclaré que l’objectif était de commencer à décoloniser la zone d’étude historiquement blanche. Dans le États-Unis et Grande-Bretagne, des enquêtes montrent que moins de 1 % des archéologues professionnels sont noirs. Miller, une femme noire, a déclaré que le nombre d’archéologues maritimes noirs est encore plus petit.

Son propre travail de doctorat s’est concentré sur la résistance des esclaves et des résidents noirs libérés sur l’île caribéenne de Sainte-Croix – où elle retrace certaines de ses racines familiales – et sur l’utilisation de l’archéologie pour dissiper les mythes courants. Lorsque le travail est effectué par des personnes touchées par l’histoire, dit-elle, il s’agit souvent moins d’extraction que de préservation et de mémoire.

“Un traumatisme ancré dans l’eau”

Agitant un drapeau sénégalais rouge, jaune et vert au-dessus de sa tête, Pierre Antoine Sambou a souri et s’est dirigé vers le bateau amarré sous les applaudissements de ses collègues plongeurs.

Sambou, 31 ans, titulaire d’une maîtrise en archéologie sous-marine, avait apporté le drapeau pour une séance photo, l’agitant fièrement au-dessus de sa tête. Son excitation était contagieuse, et les autres élèves se mirent à scander : « Allez Sénégal, allez ! Allez! Allez! Allez!”

Sambou a déclaré que certaines parties de l’histoire de l’Afrique – y compris la portée et l’impact de la traite transatlantique des esclaves – ont été négligées ou ignorées en Afrique pendant trop longtemps. Même les histoires sur Gorée, une petite île au large de Dakar, considérée depuis longtemps comme un point de transit pour des millions d’esclaves, ont été sapées au cours des dernières décennies. avec des questions quant à savoir si son rôle était exagéré. Sambou a déclaré que le travail pour corriger et compléter le dossier historique ne fait que commencer, et qu’une grande partie pourrait se produire sous l’eau.

Mais la plongée est encore nouvelle pour beaucoup ici, et il a dit que lorsqu’il a commencé, il a décidé de ne pas le dire à sa famille. Il ne voulait pas se décourager.

Des deux côtés de l’Atlantique, a déclaré Miller, les Noirs ont souvent une relation compliquée avec l’eau. Pendant la traite des esclaves, ils ont été emmenés des zones bordant les rivières et les côtes sur lesquelles ils avaient compté pour vivre. Aujourd’hui, la redlining et le racisme environnemental ont souvent laissé les communautés noires avec une eau insuffisante ou polluée.

“Pour nous, l’eau contient un traumatisme”, a-t-elle déclaré.

L’incroyable quête pour retrouver les navires négriers africains qui ont coulé dans l’Atlantique

Mais l’eau peut aussi offrir la guérison, a déclaré Miller. Rassembler des étudiants – dont certains savaient à peine nager au début – pour explorer leur histoire avec l’eau semblait si juste, a-t-elle déclaré.

Un soir, après une longue journée de plongée, Miller aperçoit Sambou sur le quai avec Déthié Faye, dont les études ont porté sur la pêche, et Angelo Ayedoun, un plongeur béninois. Sambou frappait ses palmes contre les douces vagues de l’océan tandis que Faye frappait dans ses mains, faisant un battement régulier. Debout à côté d’eux, Ayedoun agitait les mains et faisait pivoter les hanches, dansant comme sur une chanson à succès. Tous les trois souriaient.