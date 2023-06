Des plats ressemblant à des pizzas représentés dans une peinture pompéienne vieille de 2 000 ans

Dans les ruines de la ville de Pompéi préservée des cendres, une peinture récemment découverte représentant une assiette abondante de nourriture représente ce qui ressemble à un plat italien universellement apprécié : la pizza.

Bien que la nature morte ne soit pas le plat du menu du patrimoine de l’UNESCO, puisqu’il manque des ingrédients clés comme les tomates et le fromage mozzarella, les archéologues pensent qu’il pourrait s’agir de son « ancêtre lointain ».

Mardi, le site archéologique de Pompéi a rapporté ses découvertes de fouilles de la Regio IX, enterrée en 79 CE, où ils ont trouvé la peinture murale à fresque de nature morte. Les archéologues pensent que la peinture représente du pain focaccia avec peut-être des grenades, des dattes, du pesto et diverses autres épices et condiments sur le dessus. Le pain plat se voit également accompagné sur le plateau d’argent de divers fruits secs et d’une coupe de vin.

Une nature morte découverte dans #pompéi avec une offrande de pain (?) et de fruits à côté d’une coupe de vin pic.twitter.com/DfNOMynN7i – Gabriel Zuchtriegel (@GZuchtriegel) 27 juin 2023

« Je pense au contraste entre un repas modeste et simple qui rappelle une sphère qui se dresse entre le pastoral et le sacré d’un côté, et le luxe des plateaux d’argent et le raffinement des représentations artistiques et littéraires de l’autre côté « , a déclaré le directeur général du parc archéologique de Pompéi, Gabriel Zuchtriegel, dans un communiqué de presse.

« En considérant cette question, comment ne pas penser à la pizza, également née comme un plat ‘pauvre’ dans le sud de l’Italie qui a maintenant conquis le monde et est servie dans les restaurants étoilés Michelin. »

Selon les archéologues, cette nature morte est du genre Xenia qui s’inspire de la tradition grecque de l’hospitalité. Aussi connue sous le nom de « sphère de l’hospitalité », les archéologues disent qu’il existe environ 300 représentations de ce concept dans plusieurs villes vésuviennes, mais cette peinture est particulièrement remarquable en raison de sa grande qualité d’exécution.

« Pompéi ne cesse d’étonner ; c’est un coffre qui révèle toujours de nouveaux trésors », a déclaré le ministre de la culture du site archéologique, Gennaro Sangiuliano, dans un communiqué.

Le tableau a été découvert dans une maison reliée à une boulangerie. L’ensemble du site d’excavation de 3 200 mètres carrés, soit à peu près la taille d’un quartier moyen de Pompéi, a été étudié pour la première fois par des chercheurs entre 1888 et 1891.

Ce n’est qu’en janvier 2022 que les archéologues ont continué à fouiller le site et ont pu déterminer à partir des fouilles précédentes que l’aménagement de la maison contenait un grand atrium, plusieurs pièces et l’entrée d’un four. Dans les salles de travail de la maison, à côté du four, les squelettes de trois victimes ont été retrouvés.