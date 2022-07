Des plats passionnants dans le pays du rock affamé – Shaw Local

Vous cherchez une expérience culinaire vraiment unique? Starved Rock Country vous a couvert. Des terrasses en plein air les mieux notées avec vue panoramique aux destinations gastronomiques inattendues dirigées par des chefs dans de petites villes pittoresques, cette partie du centre-nord de l’Illinois est une visite incontournable pour les mangeurs aventureux à la recherche d’un nouveau joyau caché.

Grille pour chien rouge

411, promenade Great Loop Est, Ottawa

reddoggrill.com

Situé à quelques kilomètres du centre-ville d’Ottawa, perché au-dessus d’une marina pittoresque sur la rivière Illinois, vous trouverez le Red Dog Grill. Cet établissement de fruits de mer et de cuisine américaine séduit les visiteurs avec ses bières, ses vues et sa cuisine délicieuse depuis son ouverture en 2015. Niché dans la communauté Heritage Harbor Marina Resort, le restaurant progressif est peut-être mieux connu pour ses grandes baies vitrées, tentaculaire patio couvert et vue imprenable sur la marina qu’il surplombe, mais c’est le menu innovant qui incite les clients à revenir. Le Red Dog Grill propose également une superbe sélection de cocktails, de bières artisanales et de vins, à la fois à l’intérieur du restaurant et dans leur Tiki Bar à proximité.

La véranda du Starved Rock Lodge

Une voie de loge, Oglesby

starvedrocklodge.com/dining

Si vous cherchez à manger un morceau dans l’Illinois, vous aurez du mal à trouver un restaurant avec une vue plus impressionnante que la véranda du Starved Rock Lodge. Offrant aux clients un panorama remarquable sur la rivière Illinois qui coule et le Starved Rock titulaire, The Veranda propose également un menu complet de plats délicieux et de boissons artisanales rafraîchissantes. L’ajout relativement nouveau au lodge offre aux clients une vue surélevée sur la rivière Illinois, les auvents d’arbres roulants et la falaise lointaine de Starved Rock, tout en savourant un repas en plein air préparé par la talentueuse équipe de chefs du lodge. Ouvert tous les jours pour le déjeuner et le dîner, c’est une destination gastronomique incontournable si vous prévoyez une excursion à Starved Rock.

Collines des pins

Restaurant Pine Hills

1665 N. 2501e chemin, Ottawa

ottawapinehillsgolfclub.com

Ce parcours semi-privé de 18 trous, conçu par Thomas Bendelow (connu pour avoir tracé des parcours légendaires comme Medinah et Olympia Fields), est plus qu’une simple destination pour ceux qui cherchent à se lancer. Pine Hills abrite également un restaurant populaire proposant les plus grands menus sans gluten et végétaliens de la région. La salle à manger à service complet sert des pizzas primées et de délicieux petits pains à base de pâte maison, ainsi que des dîners, des sandwichs et des accompagnements fraîchement préparés sur commande. Et comme point culminant au restaurant Pine Hills, vous avez droit à une vue panoramique imprenable sur le magnifique parcours de golf.

La taverne de Rip

311, avenue principale nord, Ladd

ripschicken.com

Rip’s Tavern, situé près de l’I-80 dans la petite ville de Ladd, attire les fanatiques de poulet frit depuis plusieurs générations. La taverne sans prétention a fait des apparitions dans des émissions de télévision culinaires, a été rédigée favorablement dans les principaux blogs culinaires et a construit une base de fans dévoués qui viennent des États-Unis juste pour profiter du poulet frit vraiment classique. Alors, qu’est-ce qui sépare Rip’s des autres destinations de poulet frit? Authenticité et ambiance. Alors que l’ensemble de l’industrie alimentaire et des chaînes d’approvisionnement ont radicalement changé au cours des 90 dernières années, Rip’s s’est engagé à garder chaque ingrédient et chaque étape de préparation étonnamment similaire à ce qui a été mis en œuvre dans les années 1930. Tous ces efforts sont pleinement affichés dans le produit final. Chaque morceau de poulet a une croûte substantielle, qui donne un croquant agréable à chaque bouchée. Un goût et il est clair pourquoi les légions de fans de Rip s’extasient sur ce poulet frit.

Grillades du centre-ville

601, rue First, LaSalle

Uptowngrill.com

Le Uptown Grill de LaSalle est réputé pour sa version raffinée des classiques, souvent salué comme l’un des meilleurs endroits pour déguster une côte de bœuf dans la région de Chicago les vendredis et samedis soirs. Ses steaks grillés sont coupés et vieillis sur place ; les fruits de mer, les crustacés et les huîtres sont remarquables. Mais en plus d’offrir une excellente cuisine et un bar-salon à service complet (avec une longue liste de plus de 100 vins et 12 bières artisanales à la pression), Uptown Grill abrite l’une des salles de concert les plus excitantes de Starved Rock Country. Certains soirs, la scène du Playlist Theatre d’Uptown accueille des tournées populaires. Les anciens invités ont inclus Alejandro Escovedo, Robbie Fulks, The War and Treaty et Loudon Wainwright III.

Café 129

129, rue Main S., Sheffield

Facebook à tinyurl.com/57vsf6ex

Le Café 129 est tout sauf un restaurant de petite ville. Dirigé par un diplômé du Culinary Institute of America et chef instructeur au Scott Community College, le Cafe 129 propose une cuisine haut de gamme servie avec une atmosphère de petite ville. Il se concentre sur des ingrédients frais et vous trouverez un menu fixe de taille modeste rempli d’options alléchantes, ainsi qu’une sélection en constante évolution de plats du jour. Les réservations sont fortement encouragées les vendredis et samedis; La salle à manger intime du Cafe 129 propose des tables compactes et un comptoir où les clients peuvent manger et avoir une vue magnifique sur la cuisine.

Steakhouse du quartier principal

250, route principale, Princeton

prime quarter.com

Datant des années 1970, le Prime Quarter a accaparé le marché pendant l’engouement pour le grill-votre-propre-steak et est devenu populaire depuis. Commencez par l’immense bar à salade à volonté avant de choisir votre steak dans la vitrine en verre. Cuisinez-le vous-même sur leurs grils à bois intérieurs ou demandez à l’un de leurs chefs de le faire pour vous. Des toasts texans et une pomme de terre au four géante complètent le repas. D’excellents desserts et une grande carte des vins complètent le reste du repas. Vous trouverez un service amical et des prix raisonnables au Prime Quarter dans l’ouest de Starved Rock Country.