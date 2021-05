Le public s’est vu promettre tous les détails de «la fin de la distanciation sociale» dans les trois semaines, alors que Boris Johnson, optimiste, a appuyé sur l’accélérateur pour revoir la levée de toutes les règles de Covid-19.

Alors qu’il confirmait l’étape 3 de la feuille de route – autoriser le service à l’intérieur dans les pubs, les cafés et les restaurants en Angleterre et les familles à s’embrasser – le Premier ministre a également laissé tomber son indice le plus fort, à savoir que presque toutes les réglementations seront adoptées le mois prochain.

M. Johnson a déclaré qu’il s’attendait à abolir la «règle du 1 mètre plus» – et qu’une annonce sur «ce que nous entendons par la fin de la distanciation sociale» viendrait ce mois-ci, plutôt que de faire attendre les entreprises jusqu’en juin.

«Vous en entendrez beaucoup plus d’ici la fin du mois sur ce à quoi le monde va ressembler après le 21 juin», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street.

«Pour le moment, je suis très optimiste à ce sujet, mais nous devons être guidés par les données.»

Et, dans une remarque pour encourager les députés conservateurs, M. Johnson a déclaré: «Nous faisons un pas vers ce moment où nous apprenons à vivre de manière responsable avec Covid, où nous cessons finalement de nous fier aux décrets gouvernementaux détaillés et de prendre nos propres décisions.»

L’annonce plus tard en mai indiquerait également «quel rôle le cas échéant» il y aurait pour les certificats de statut Covid – indiquant si quelqu’un a été vacciné ou testé négatif – pour entrer dans certains lieux.

M. Johnson s’exprimait en confirmant la levée de nouvelles restrictions le 17 mai, ce qui permettra également:

* Groupes de 6 personnes, ou 2 ménages, pour se réunir à l’intérieur – et groupes de 30 à l’extérieur.

* Réouverture des cinémas, des musées et des aires de jeux pour enfants – ainsi que des théâtres, des salles de concert et des terrains de sport, avec des limites de capacité.

* Hôtels, auberges et chambres d’hôtes à rouvrir – pour permettre des nuitées en groupes jusqu’à 6 personnes ou 2 ménages.

* Jusqu’à 30 personnes pour assister aux mariages et aux réceptions – bien qu’aucune danse ne soit autorisée.

* Cinq visiteurs nommés dans les maisons de retraite – avec une plus grande liberté pour les résidents de sortir en voyage.

* Pas de port de couvre-visage par les élèves des écoles et des collèges dans les salles de classe ou les parties communes – et tous les étudiants universitaires de retourner à l’enseignement en personne.

La levée de l’interdiction des câlins permettra «un contact étroit entre la famille et les amis» – encore une fois, des groupes de 6 ou 2 ménages – bien que les gens soient «exhortés à rester prudents face aux risques».

«Nous savons tous que des contacts étroits, tels que les câlins, sont un moyen direct de transmettre cette maladie, je vous exhorte donc à réfléchir à la vulnérabilité de vos proches», a déclaré M. Johnson.

«S’ils ont reçu un vaccin, une ou deux doses, et s’il a eu le temps que ce vaccin entre en vigueur.»

Les pubs seront uniquement servis à table, le port d’un masque sera obligatoire dans les bars et les restaurants, sauf pour manger et boire, et le système de test et de traçabilité restera en place.

Auparavant, aucun décès Covid n’avait été enregistré en Angleterre – et seulement 4 partout au Royaume-Uni, tous au Pays de Galles – et le niveau d’alerte Covid a été abaissé de «niveau 4» à «niveau 3».

Cela signifie que, bien que l’épidémie soit en circulation générale, la transmission n’est plus considérée comme élevée ou en augmentation exponentielle, ont déclaré les médecins en chef du Royaume-Uni.

Lors de la conférence de presse, M. Johnson a semblé rejeter les appels à passer à la quatrième et dernière étape de la feuille de route avant la date du 21 juin fixée en février.

Mais il a dit: «Je suis optimiste que les choses reviendront beaucoup plus près de la normalité. Laissez-moi le dire comme ça.

Et il a suggéré que les gens voudraient recommencer à vivre comme ils le faisaient avant, en disant que – même avec des «appareils électroniques brillants» – «il y avait plus de raisons qu’ils trouvent réellement pour se rencontrer en personne».

«Je suis à peu près certain que, à terme, nos centres-villes seront, nos centres-villes seront, pleins d’agitation, pleins de gens qui veulent à nouveau interagir, comme ils l’ont toujours fait», a-t-il déclaré. .