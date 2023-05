C’est l’histoire intérieure des plans voués à l’échec d’une réplique du navire Titanic et d’un hôtel de parc à thème, qui a coulé sans laisser de trace.

La légende du navire d’origine, qui a coulé en 1912, s’est répandue dans le monde entier, mais les plans de navires et d’attractions imitateurs étaient tout aussi malheureux.

Le Titanic original a inspiré un certain nombre de projets d’imitation Crédit : Alamy

Titanic II a été proposé en 2012 mais semble maintenant être en attente Crédit : Reuters

Une réplique conçue pour être au centre d’un parc à thème chinois rouille depuis des années dans une cale sèche Crédit : Alamy

Le premier projet à être annoncé était la proposition de Titanic II, qui devait être une réplique fonctionnelle de son homonyme.

Il a été dévoilé par le magnat minier australien Clive Palmer en 2012, avec l’intention qu’il soit utilisé comme navire amiral de la nouvelle Blue Star Line.

Il a été conçu par un cabinet d’architecture navale finlandais en collaboration avec un certain nombre d’experts historiques et devait être construit par CSC Jinling, qui appartient à l’État chinois.

Selon les plans, il s’agirait d’un géant à neuf ponts et 840 chambres propulsé par des systèmes de navigation de haute technologie et un moteur de propulsion diesel-électrique.

Cependant, le projet a été retardé d’une date de lancement de 2016 à 2018, puis à nouveau à 2022.

Depuis l’année dernière, il n’y a pas eu de mise à jour sur ses progrès et il n’a pas été confirmé si la construction a commencé.

Blue Star Line n’a pas mis à jour son site Web depuis cinq ans et n’a pas posté sur le Twitter du Titanic II depuis quatre ans, à partir de ce mois-ci.

Titanic II a également été proposé par l’homme d’affaires sud-africain Sarel Gous en 1998, mais les plans ont été abandonnés en 2006 en raison de problèmes de coût.

Un autre projet de renaissance pour frapper l’iceberg métaphorique était le Romandisea Titanic, qui devait être l’élément central de la station balnéaire de Romandisea dans le Sichuan, en Chine, avec des hôtels.

Contrairement au Titanic II, le navire a en fait été partiellement construit, mais le « Titanic insubmersible » a passé près d’une décennie à rouiller dans une cale sèche dans la province enclavée.

Il devait ouvrir en 2017 pour un coût de 150 millions de livres sterling, avec une réplique d’iceberg conçue pour « simuler » l’accident fatidique qui a fait 15 000 morts.

Lors d’une conférence de presse annonçant le nouveau navire, le patron du projet, Su Shaojun, a tristement déclaré : « Lorsque le navire heurtera l’iceberg, il tremblera, il tombera.

« Nous allons permettre aux gens de faire l’expérience de l’arrivée d’eau en utilisant des effets sonores et lumineux.

« Ils penseront ‘L’eau va me noyer, je dois m’enfuir avec ma vie.' »

Les travaux ont repris en 2021, après s’être arrêtés en 2018 sur fond de rumeurs de difficultés financières.

Cependant, depuis l’année dernière, le site Web de l’attraction est hors ligne et son compte Twitter suspendu, sans aucune autre mise à jour publiée.

Cela vient après que des images 3D incroyables aient révélé des détails jamais vus auparavant sur le naufrage du Titanic.

Les scans incroyablement détaillés montrent tout, des bouteilles de champagne non ouvertes au fond de la mer à un immense vide où se trouvait autrefois le grand escalier.

Le Titanic original, construit par Harland et Wolff de Belfast, a mis les voiles pour la White Star Line le 10 avril 1912.

Cependant, cinq jours après le début de son voyage inaugural de Southampton à New York, il a heurté un iceberg dans l’Atlantique Nord et a coulé, coûtant la vie à près de la moitié des personnes à bord.

L’intérêt pour la catastrophe a été ravivé par le film épique de James Cameron en 1997 avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

C’était le film le plus rentable au monde et occupe actuellement la troisième place du classement après ajustement pour l’inflation, derrière Avatar de Cameron et le classique de 1939 Autant en emporte le vent.

Les deux projets ont été gâchés par des problèmes financiers et des retards

Cela vient après la publication de nouveaux scans 3D de l’épave de 1912 Crédit : AP