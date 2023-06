Des plans d’urgence seraient en cours d’élaboration pour l’effondrement de Thames Water

Des plans d’urgence pour l’effondrement de Thames Water seraient en cours d’élaboration par le gouvernement britannique et l’organisme de surveillance de l’eau, au milieu des craintes que la plus grande compagnie d’eau britannique ne puisse pas survivre en raison de son énorme endettement.

Les ministres et l’Ofwat discutent de la possibilité de placer Thames Water sous un régime d’administration spécial (SAR) qui ferait passer l’entreprise en propriété publique temporaire, selon Sky News.

La nouvelle survient alors que la chancelière se prépare à rencontrer les régulateurs de la concurrence et des services publics plus tard mercredi pour expliquer comment ils sévissent contre les entreprises qui exploitent l’inflation galopante en augmentant les prix.

Jeremy Hunt, l’Autorité de la concurrence et des marchés et les organismes de surveillance de l’énergie, de l’eau et des communications devraient discuter des informations selon lesquelles les factures d’eau à travers l’Angleterre augmenteront jusqu’à 40% l’année prochaine pour payer le coût de la lutte contre la crise des eaux usées. Citant des documents de consultation publique, dit le Times les factures annuelles pourraient passer d’une moyenne d’environ 450 £ à 680 £, plus l’inflation, dans certaines parties du pays.

Le processus de renflouement SAR évoqué pour Thames Water a été utilisé pour la dernière fois fin 2021 lorsque le fournisseur d’énergie Bulb a fait faillite. Il a été confié à un «administrateur spécial» qui avait accès à des fonds publics pour le faire fonctionner afin de fournir du gaz et de l’électricité à ses 1,7 million de ménages clients. Un an plus tard, Bulb a été vendue à la société rivale Octopus Energy.

Les pourparlers entre le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales, l’Ofwat et le Trésor restent à un stade préliminaire et les plans d’urgence pourraient ne pas être mis en œuvre, a déclaré Sky.

Cela survient après que la compagnie des eaux, qui compte 15 millions de clients à Londres et dans la vallée de la Tamise, a annoncé mardi que sa directrice générale, Sarah Bentley, avait démissionné, un mois après avoir renoncé à ses primes annuelles sur son bilan environnemental.

Thames Water est aux prises avec une dette de 14 milliards de livres sterling, le taux de fuite de ses conduites est à son plus haut niveau depuis cinq ans et, comme beaucoup de ses rivaux, il a été condamné à plusieurs reprises à des amendes pour le rejet d’eaux usées brutes dans les rivières et des objectifs manquants sur la pollution et les inondations des égouts.

La ministre de l’enfance, Claire Coutinho, n’a pas commenté directement le rapport, mais a déclaré à Sky News : « Je pense certainement qu’il y a des compagnies des eaux comme Thames Water qui sont dans des positions difficiles, mais je pense que notre position en tant que gouvernement est de nous assurer que nous avoir les bonnes politiques en place pour protéger les consommateurs, mais aussi que nous nous occupons de choses qui sont vraiment importantes pour le pays, comme la lutte contre les fuites d’eaux usées.

« Donc, ce que nous avons demandé aux entreprises de faire, c’est de s’assurer qu’elles proposent des plans d’investissement, puis ce que nous avons fait séparément, c’est d’aider les ménages avec leurs finances familiales grâce à une aide au coût de la vie. »

Thames appartient à un certain nombre de fonds de pension et d’investisseurs souverains, notamment le régime de retraite BT, les fonds canadiens Omers et British Columbia Investment Management Corporation, la China Investment Corporation et le fonds de pension des conférenciers britanniques USS. L’été dernier, ils ont accepté d’injecter 500 millions de livres sterling supplémentaires dans l’entreprise, avec un éventuel milliard de livres sterling à suivre, pour consolider les finances de l’entreprise.

Son ancien propriétaire entre 2006 et 2016, la banque australienne Macquarie, a été accusée de « dépouillement d’actifs » alors qu’elle prélevait des milliards de dividendes aux actionnaires alors que la dette de Thames montait en flèche.