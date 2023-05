Des plans divulgués révèlent le bunker secret de Poutine sous un palais de la mer Noire d’un milliard de livres sterling | Nouvelles du monde

Le palais de Gelendzhik possède sa propre église, un casino, une salle de sport entièrement équipée, une patinoire de hockey sur glace et une «salle de divertissement» (Photo: FBK) Des plans divulgués ont révélé un bunker caché profondément sous le manoir d’un milliard de livres sterling de Vladimir Poutine surplombant la mer Noire. Le palais de Gelendzhik possède sa propre église, un casino, une salle de sport entièrement équipée, une patinoire de hockey sur glace et une «salle de divertissement» – avec des bâtons de strip-tease. Le complexe tentaculaire de 190 000 pieds carrés est isolé du reste de Russie par 17 000 acres de bois gardés par les services de sécurité du FSB ainsi que des zones spéciales d’interdiction de vol et d’interdiction de bateau. Mais juste au moment où vous pensiez que les concepteurs avaient coché toutes les cases, ils semblent en avoir négligé une très importante : cacher les plans montrant les tunnels secrets en dessous. Les schémas ont été publiés en ligne il y a dix ans et sont restés accessibles jusqu’en 2016, après avoir été initialement publiés par les entrepreneurs Metro Style pour présenter leur travail. Ils révèlent un complexe souterrain composé de deux tunnels séparés à l’épreuve des explosions reliés par un ascenseur qui descend à environ 50 mètres sous la surface. Vladimir Poutine préside une réunion du cabinet par vidéoconférence au Kremlin de Moscou (Photo: AP)



Les plans révèlent deux tunnels à environ 50 m sous terre



Ils montrent trois entrées de tunnel



Selon les plans, chacune est encastrée dans du béton épais et alimentée en eau douce en abondance, ventilation et câbles



Les experts pensent que les plans sont « destinés à ce que quelqu’un survive ou s’échappe » Selon les plans, chacun est enfermé dans du béton épais et fourni avec beaucoup d’eau douce, de ventilation et de câbles pour soutenir les VIP pendant des semaines à la fois. L’ingénieur en structure Thaddeus Gabryszewski a déclaré qu’ils avaient « toutes sortes de sécurité », suggérant qu’ils étaient « destinés à ce que quelqu’un survive ou s’échappe ». Les précautions peuvent être plus que de la paranoïa de la part de Poutine – plus tôt ce mois-ci, la Russie a affirmé qu’il avait été ciblé dans une tentative d’assassinat à la suite d’une prétendue attaque de drone contre le Kremlin. Plus: Tendance

Michael C Kimmage, ancien responsable du département d’État américain et expert de la guerre froide, a déclaré à Insider: « Poutine est très anxieux d’être le dirigeant pas tout à fait légitime de la Russie ». « Alors, sachant que sa légitimité n’est pas entièrement garantie par les élections, il va chercher à maximiser sa sécurité personnelle à travers un complexe de résidences personnelles bien défendues. » Les plans, qui ont été découverts par la Fondation anti-corruption d’Alexei Navalny, figure de l’opposition russe emprisonnée, montrent que les tunnels mesurent respectivement environ 40 et 60 mètres de long et six mètres de large, créant plus de 6 000 pieds carrés d’espace de vie potentiel. Le complexe est entouré d’acres de bois gardés (Photo : FBK)



Une trappe visible dans les images de drone (Photo : FBK) Ils ont surnommé l'une la « salle de dégustation » au milieu des informations selon lesquelles elle contiendrait des quartiers d'habitation complets où Poutine et ses copains pourraient admirer la vue tout en restant en sécurité. Il a déclaré: «C'est une immense fenêtre qui offre la meilleure vue sur la mer possible. « Ici, vous pouvez déguster un verre de vin… ce n'est pas une sorte de balcon où vous êtes constamment en danger, mais un endroit souterrain très sûr où rien ne vous menace. » On pense que le deuxième passage est le mode d'évasion préféré, menant à une trappe sur le littoral visible dans les images de drone capturées par le groupe. M. Kimmage a déclaré à Insider que l'emplacement du bunker – à environ 1 600 kilomètres de Moscou – suggère que Poutine n'a pas simplement l'intention de construire une escapade en peluche, mais un trou de culasse. Il a déclaré: « Les deux fois où il y a eu une grande transition dans l'histoire russe – 1917 et 1991 – le statut de la capitale et la position du leader là-bas ont été un gros problème. » «Poutine résout cette éventualité en établissant un réseau de résidences aussi éloignées que possible du centre. Un système de tunnels dans le complexe de la mer Noire a donc beaucoup de sens. « Même sans menace active, il va s'inquiéter de cette éventualité. »

