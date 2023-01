Des plans devraient être soumis pour réaménager le centre commercial Charlestowne, d’autres projets de la ville – Shaw Local

La nouvelle année devrait apporter plusieurs plans de réaménagement à St. Charles, y compris des idées pour le centre commercial Charlestowne en grande partie vacant sur le côté est de la ville.

Le maire de St. Charles, Lora Vitek, a déclaré qu’elle s’attend à ce que le groupe UrbanStreet, basé à Schaumburg, présente bientôt ses plans. Elle a dit qu’elle a encouragé UrbanStreet à soumettre un plan conceptuel dans les prochains mois.

Vitek s’attend à ce que le plan prévoit un développement à usage mixte, y compris un usage résidentiel, ainsi que des usages récréatifs et/ou commerciaux.

“C’est en quelque sorte la direction que nous leur avons donnée, quelque chose pour vraiment améliorer le côté est”, a déclaré Vitek. «Je dirais que nous verrons quelque chose au niveau du comité du conseil municipal, probablement d’ici mars au plus tard. J’espère d’ici février.

Un plan de réaménagement du centre commercial a été abandonné l’année dernière lorsque plusieurs échevins et commissaires du plan de St. Charles se sont demandé si une proposition précédente était le meilleur plan pour le site.

Le partenariat de SR Jacobson Development Corp. et Lormax Stern Development Co. avait précédemment conclu un accord d’achat pour la propriété avec les propriétaires actuels, The Krausz Companies. En décembre 2017, Krausz a fermé les magasins intérieurs et l’espace commercial fermé au centre.

Les plans précédents étaient de raser la majorité du centre commercial pour faire place à 560 appartements et maisons de ville, un hôtel et de nouveaux restaurants et commerces de détail le long de East Main Street. Lors d’une réunion du comité d’aménagement et de développement du conseil municipal en janvier dernier, plusieurs échevins ont soulevé des inquiétudes quant au nombre d’unités proposées ainsi qu’à la disposition du plan.

“C’est un bon plan, mais la question est, est-ce la meilleure utilisation de l’espace?” a déclaré Ryan Bongard, échevin du 2e arrondissement, lors de cette réunion. “En parlant avec les électeurs, ils ne veulent pas voir 500 appartements.”

L’un des projets récents d’UrbanStreet Group consiste à transformer l’ancien siège social de Motorola à Schaumburg en un quartier de vie et de divertissement à usage mixte.

“Ils sont très réputés et je les ai rencontrés et je me sens bien dans ce partenariat”, a déclaré Vitek.

Le côté est de la ville connaît déjà sa part de développement, y compris de nouveaux projets résidentiels. Et tandis que l’ancienne propriété Pheasant Run n’a pas encore été réaménagée, McGrath Honda a réaménagé l’ancien Pheasant Run Mega Center adjacent à la propriété et des bâtiments industriels seront construits sur l’ancien parcours de golf Pheasant Run Resort.

De plus, un ancien bâtiment de banque à côté du centre commercial Foxfield Commons sur le côté est de St.Charles a été récemment démoli pour faire place à un magasin Andy’s Frozen Custard et à un centre de soins immédiats pour médecins, ainsi qu’au réaménagement de l’ancien Idle Hour. Théâtre au centre-ville de Saint-Charles.

Le réaménagement du terrain à l’angle sud-est de Kirk Road et East Main Street pour une station-service Pride continue également d’avancer. Les développeurs CIMA, basés à Warrenville, ont soumis des plans pour développer une station-service Pride à huit pompes sur une parcelle de 2,37 acres connue sous le nom de propriété de la famille Regole.

Les plans comprennent également la construction d’un dépanneur de 4 500 pieds carrés avec un restaurant à service rapide, Taco Urbano, ainsi qu’un lave-auto automatique.

“Nous nous développons et des choses arrivent qui répondent aux besoins des résidents”, a déclaré Vitek.

Des plans sont également en cours dans le reste de la ville. Les projets d’agrandissement de First Street Plaza au centre-ville de St. Charles continuent d’aller de l’avant.

Lors de leur réunion du 20 décembre, les commissaires du plan de St. Charles ont recommandé à l’unanimité l’approbation des plans, qui seront maintenant soumis au comité de planification et de développement du conseil municipal de St. Charles le 9 janvier pour examen.

“Cela a pris beaucoup de temps”, a déclaré Vitek en parlant des plans d’agrandissement de la place. “Il y a une liste de donateurs longue d’un mile.”

Le projet d’agrandissement comprend une grande place de rassemblement en forme d’œuf qui est entourée d’un treillis couvert de panneaux solaires et de sentiers pédestres. L’Initiative St. Charles, un comité consultatif indépendant sous l’égide de la Fondation communautaire de la vallée de la rivière Fox, recueille des fonds pour le projet.

Vitek espère également que les pourparlers aboutiront pour amener une nouvelle épicerie au Blue Goose Market, désormais fermé, dans le centre-ville de la ville. Blue Goose a fermé ses portes en mars 2022 après plus de 90 ans d’activité.

L’échevin du troisième quartier Paul Lencioni, dont l’arrière-grand-mère, Annunciata “Nancy” Lencioni, a ouvert le marché aux fruits Blue Goose en 1928, a déclaré qu’il espère que le bâtiment restera une épicerie.

“C’est mon plus grand souhait que la propriété reste un supermarché et j’ai travaillé très dur pour que cela se produise”, a déclaré Lencioni.