Des plans dévoilés pour une usine de médecine nucléaire pour fabriquer des produits chimiques contre le cancer

Le gouvernement gallois a dévoilé des projets de construction de la première installation de médecine nucléaire du Royaume-Uni produisant des substances anticancéreuses.

Le laboratoire du nord-ouest du Pays de Galles produirait des radio-isotopes médicaux qui sont essentiels au diagnostic et au traitement de maladies telles que le cancer, car ils sont utilisés lors des scanners et en radiothérapie.

Le Royaume-Uni n'a pas d'approvisionnement national de la majorité des radio-isotopes, s'appuyant sur les importations d'installations européennes.





Un certain nombre de sites ont fermé et on pense que d’ici 2030, le Royaume-Uni pourrait ne plus avoir de radio-isotopes médicaux, ce qui aurait un impact significatif sur les soins aux patients.

L’installation du projet Arthur (Advanced Radioisotope Technology for Health Utility Reactor) fournirait des radio-isotopes au NHS en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, tout en améliorant l’économie galloise grâce à la création d’emplois hautement et peu qualifiés sur plusieurs décennies.

Le ministre de l’Economie, Vaughan Gething, a déclaré : “Aujourd’hui, je suis heureux de définir une ambition claire pour créer un autre cluster technologique majeur ici au Pays de Galles, tout en s’attaquant à une crise qui approche à grands pas pour les traitements médicaux dans le monde entier.

“Ce projet sera essentiel pour nous aider à tenir nos engagements de créer un Pays de Galles plus sain et plus prospère, en créant les opportunités dont les gens ont besoin pour bâtir leur avenir ici au Pays de Galles.”

Il a déclaré que le financement du projet devait être obtenu auprès de différentes sources, y compris le gouvernement britannique, mais a ajouté que le gouvernement gallois avait investi dans une étude de faisabilité technique.

M. Gething a déclaré: «L’ampleur des investissements nécessaires pour donner vie au projet Arthur est considérable.

“J’appelle le gouvernement britannique à coopérer pour soutenir nos efforts, car ce développement profite et soutient les futurs diagnostics et traitements du cancer dans tout le Royaume-Uni.

« Le moment est venu d’agir et de s’engager de manière décisive. Les conséquences de l’inaction se compteront en vies humaines et en pression économique à long terme sur les services de santé, par le biais de traitements de santé non durables.

“Nous subissons actuellement des pressions économiques sans précédent – mais ce n’est pas une excuse pour ne pas planifier ce besoin futur clair. Nous devons prévenir une future crise sanitaire et économique.

“Je suis convaincu que notre installation Project Arthur peut devenir un centre d’excellence mondial et une source de fierté pour le Pays de Galles et le Royaume-Uni au sens large pendant de nombreuses décennies.”