Des plaisanciers rencontrent des baleines grises géantes au Mexique

Les majestueuses baleines géantes sont un spectacle merveilleux à voir. Il suffit de penser à leur taille pour se demander à quel point l’océan est vaste. Imaginez maintenant en voir deux juste sous votre bateau. On est forcément émerveillé. Un groupe de biologistes marins de la Basse-Californie au Mexique a pu repérer des baleines grises de près. La vidéo a été partagée sur Instagram, qui montrait ces créatures majestueuses à la surface, faisant les sons les plus adorables. C’est un spectacle passionnant en effet, car une baleine virevolte lentement et s’éloigne, l’autre reste proche, presque au contact des biologistes. Jetez un œil au clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été transpercés par les baleines. Mais en même temps, beaucoup ont mentionné que la vue était aussi effrayante. Il suffit de regarder le petit bateau par rapport aux baleines géantes pour voir la différence de taille. Un utilisateur a mentionné qu’il aurait peut-être mieux aimé une vue en hélicoptère. Juste pour se sentir plus en sécurité. « Hypnotisants mais aussi terrifiants, ils sont si gros », a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre utilisateur a commenté: «Ils ressemblent à de si gentils géants. Je pourrais regarder et écouter ça toute la journée !

“Mon Dieu, je suis tellement nerveux que le bateau soit giflé en Alaska, je ne peux même pas profiter de la beauté”, a lu le troisième commentaire.

Les baleines grises sont connues pour leur curiosité envers les bateaux comme on le voit dans la vidéo. Ils ont tendance à devenir le centre de l’observation des baleines et de l’écotourisme le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord. Ces géants ont mérité le surnom de “poisson diable” en raison de leurs réactions agressives lorsqu’ils sont harponnés. Ils font également l’une des plus longues migrations annuelles pour tous les mammifères. Les géants parcourent environ 10 000 milles aller-retour et, dans certains cas, même plus de 14 000 milles. Les baleines grises peuvent atteindre environ 49 pieds de long et peser environ 90 000 livres. Les mâles sont légèrement plus petits que les femelles. Ils ont un corps gris tacheté et de petits yeux situés juste au-dessus des coins de leur bouche.

