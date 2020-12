Les hackers recherchaient probablement « des informations avancées sur l’achat et la circulation d’un vaccin qui pourrait affecter la vie et l’économie mondiale », a déclaré l’équipe d’IBM.

La nouvelle génération de vaccins à ARN, comme le produit Pfizer approuvé mercredi par la Grande-Bretagne pour une utilisation d’urgence, nécessite des températures subantarctiques pour le stockage et le transport. Mais les vaccins encore plus traditionnels, comme le candidat testé par l’Université d’Oxford et son partenaire AstraZeneca, doivent être conservés au réfrigérateur.

Les pirates ont ciblé des organisations liées à Gavi , une alliance de vaccins public-privé qui vise à fournir des vaccins aux pays pauvres. L’alliance travaille en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, les pays donateurs, l’industrie pharmaceutique mondiale et la Fondation Bill et Melinda Gates.

Dans son rôle, Claire Zaboeva, Senior Strategic Cyber ​​Threat Analyst chez IBM a écrit: «Les objectifs comprenaient la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne, ainsi que des organisations dans les domaines de l’énergie, de la fabrication, sites Web et logiciels et sécurité Internet. secteurs de solutions. Il s’agit d’organisations mondiales dont le siège est en Allemagne, en Italie, en Corée du Sud, en République tchèque, en Europe et à Taiwan. «