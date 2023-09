Des pirates ont divulgué des informations sensibles sur la défense britannique – Mirror

LockBit, un groupe prétendument lié à la Russie, a publié des détails sur une base de sous-marins nucléaires, entre autres sites, affirme le journal

Des informations sensibles sur les principales installations britanniques de défense et de renseignement se sont retrouvées sur le dark web après que des pirates ont piraté la base de données d’un sous-traitant, rapporte The Mirror. Le journal affirme que les criminels sont liés à la Russie.

Dans un article publié samedi, le média britannique affirmait qu’un groupe de hackers connu sous le nom de LockBit avait eu accès au système informatique d’une société appelée Zaun en août. Cette dernière, selon le journal, est spécialisée dans la fabrication de clôtures et dans la fourniture de solutions de sécurité périmétrique pour les sites à haut risque.

Parmi les documents qui seraient tombés dans le domaine public figurent des descriptions d’équipements de protection spécifiques installés au laboratoire de défense de Porton Down. Le Mirror a rapporté que des bons de commande détaillant des marchandises achetées pour la base navale de Clyde, qui abrite la dissuasion nucléaire britannique, ont également été divulgués.

Zaun a confirmé le « cyberattaque sophistiquée » ajoutant toutefois que les pirates n’ont mis la main sur aucun matériel classifié.

Selon l’article, les dispositifs de sécurité du complexe de communications de Bude, de la base de Waddington de la Royal Air Force, du centre de guerre électronique de Cawdor Barracks et d’un certain nombre de prisons de haute sécurité pourraient avoir été compromis de la même manière.

En savoir plus Un État de l’OTAN victime d’un énorme piratage militaire – médias

Le journal a cité le député travailliste Kevan Jones, du Comité spécial de défense des Communes, qui a averti que la fuite pourrait avoir de graves conséquences. Son collègue conservateur Tobias Ellwood n’a pas tardé à pointer du doigt la Russie.

Le Mirror a rapporté que le groupe de hackers LockBit a pris de l’importance en 2020 avec ses attaques de ransomware et est considéré comme l’un des plus dangereux actuellement en activité. L’un de ses membres, le Russe Mikhaïl Matveev, figure sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, avec plusieurs autres Russes détenus aux États-Unis et au Canada en raison de ses activités, selon l’article.

En mai, Microsoft a affirmé que des pirates informatiques chinois parrainés par l’État menaient une opération de surveillance sophistiquée sur les principales infrastructures américaines, notamment dans les secteurs des télécommunications et des transports.

Un groupe connu sous le nom de Volt Typhoon aurait également cherché à « perturber les infrastructures de communication critiques entre les États-Unis et la région asiatique lors de crises futures » Microsoft a ajouté.

Pékin avait alors nié avec véhémence ces allégations.