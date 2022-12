Des pirates nord-coréens ont volé plus d’un milliard de dollars – Séoul

La Corée du Sud a accusé son voisin de voler de la crypto-monnaie et d’autres actifs numériques

Les pirates nord-coréens ont volé environ 1,5 billion de wons (1,2 milliard de dollars) de crypto-monnaie et d’autres actifs virtuels ces dernières années, renforçant le stock de devises étrangères de Pyongyang, a affirmé la principale agence d’espionnage de Corée du Sud.

Les vols se sont produits sur une période de cinq ans et se sont accélérés cette année, avec environ la moitié des actifs volés en 2022, a déclaré jeudi le Service national de renseignement (NIS) de Corée du Sud. Les fonds volés auraient contribué à soutenir l’économie nord-coréenne et à financer son programme d’armes nucléaires au milieu de la pandémie de Covid-19 et des sanctions sévères de l’ONU contre le pays.

La frénésie de piratage aurait commencé à peu près au moment où les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord ont été renforcées en 2017, ce qui a interrompu les principales exportations du pays. Les pirates informatiques nord-coréens sont parmi les meilleurs au monde pour voler des actifs numériques, car leur pays s’est concentré sur la cybercriminalité en tant que principale source de revenus, a déclaré l’agence d’espionnage de Séoul.

Les pirates informatiques de Pyongyang ont parcouru le monde à la recherche de cibles de vol, y compris des institutions financières et des sociétés de crypto-monnaie, a ajouté le NIS. Plus de 100 milliards de wons, soit environ 7% des avoirs volés, provenaient de Corée du Sud, selon le rapport.

Les pertes financières ne sont pas la seule préoccupation de Séoul. Le NIS a déclaré que les pirates nord-coréens et chinois ciblaient également les secrets technologiques américains et sud-coréens dans des secteurs tels que l’énergie nucléaire, les semi-conducteurs, la défense et l’espace. Pyongyang tentera probablement de pirater des informations confidentielles sur la politique étrangère et la défense nationale de Séoul, a indiqué l’agence.

Plus tôt cette année, des pirates ayant des liens avec le gouvernement nord-coréen ont volé pour 620 millions de dollars de crypto-monnaie Ethereum à une société de jeux vidéo, a affirmé le FBI en avril. Un responsable de la Maison Blanche aurait allégué en juillet que les vols de piratage représentaient environ un tiers du financement du programme de missiles de la Corée du Nord.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a démenti les allégations américaines de cyberattaques et de vols en ligne. Les fausses accusations visent à ternir la réputation de la Corée du Nord et à menacer sa souveraineté, a déclaré le ministère en février dernier, ajoutant : “Par conséquent, nous ne négligerons jamais ces actes.”