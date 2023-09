Des pirates nord-coréens ont volé des crypto-monnaies pour financer un programme nucléaire : TRM et Chainalysis

Au cours de cette discussion, TRM Labs a déclaré que la Corée du Nord s’éloignait désormais des « activités génératrices de revenus traditionnelles » – une indication que le régime pourrait « se tourner de plus en plus vers les cyberattaques pour financer ses activités de prolifération d’armes ».

« Ces dernières années, il y a eu une augmentation marquée de la taille et de l’ampleur des cyberattaques contre les entreprises liées aux cryptomonnaies par la Corée du Nord. Cela a coïncidé avec une apparente accélération des programmes nucléaires et de missiles balistiques du pays », a déclaré TRM Labs dans un communiqué. Discussion de juin avec des experts nord-coréens .

L’agence a également déclaré en janvier il continue « d’identifier et de perturber le vol et le blanchiment de monnaie virtuelle par la Corée du Nord, qui est utilisée pour soutenir les programmes de missiles balistiques et d’armes de destruction massive de la Corée du Nord ».

« Ils subissent un stress économique assez grave en raison des sanctions internationales. Ils ont besoin de chaque dollar possible. Et c’est évidemment un moyen beaucoup plus efficace pour la Corée du Nord de gagner de l’argent », a déclaré Nick Carlsen, analyste du renseignement à la société d’analyse de blockchain TRM Labs. CNBC.

En mars de l’année dernière, des responsables américains ont accusé des pirates informatiques liés à la Corée du Nord d’avoir volé un montant record de plus de 600 millions de dollars d’actifs cryptographiques à Ronin Bridge dans le jeu populaire blockchain Axie Infinity en utilisant des clés privées volées – des mots de passe qui permettent aux utilisateurs d’accéder et de gérer. fonds.

Le pirate informatique a partagé un document contenant un malware avec la victime, permettant aux criminels d’accéder à l’ordinateur de l’ingénieur et de voler plus de 600 millions de dollars en crypto après s’être introduits dans le jeu d’animaux numériques de Sky Mavis, Axie Infinity.

« Ils exploitent l’ingénierie sociale et s’intègrent dans la communauté. Ils établissent des relations et accèdent aux systèmes », a déclaré à CNBC Erin Plante, vice-présidente des enquêtes chez Chainalysis.

L’Office of Foreign Assets Control du Trésor américain et les autorités sud-coréennes ont sanctions imposées contre plusieurs entités et individus pour avoir aidé Professionnels de l’informatique nord-coréens obtenir frauduleusement un emploi à l’étranger et blanchir des fonds obtenus illégalement en Corée du Nord.

« Ils ciblent les employeurs situés dans les pays les plus riches, en utilisant une variété de plateformes de recrutement, de paiement, de médias sociaux et de réseaux sociaux grand public et spécifiques à un secteur », a déclaré le communiqué de presseajoutant que les informaticiens nord-coréens entreprennent souvent des projets impliquant de la monnaie virtuelle.

« Les informaticiens de la RPDC utilisent également des bourses de devises virtuelles et des plateformes de négociation pour gérer les paiements numériques qu’ils reçoivent pour des travaux contractuels ainsi que pour blanchir ces fonds obtenus illégalement vers la RPDC. »