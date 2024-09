Des pirates iraniens ont tenté en vain d’intéresser la campagne de Biden aux informations volées sur Trump, selon le FBI

WASHINGTON — Des pirates informatiques iraniens ont cherché à intéresser la campagne du président Joe Biden à des informations volées à la campagne de son rival Donald Trump, en envoyant des courriels non sollicités à des personnes liées au président démocrate dans le but d’interférer dans l’élection de 2024, ont déclaré mercredi le FBI et d’autres agences fédérales.

Il n’y a aucune preuve que l’un des destinataires ait répondu, ont déclaré les responsables, empêchant les informations piratées de faire surface dans les derniers mois de cette élection très disputée.

Les pirates ont envoyé des courriels fin juin et début juillet à des personnes qui étaient associées à la campagne de Biden avant qu’il ne se retire. Les courriels « contenaient un extrait de documents volés et non publics de la campagne de l’ancien président Trump sous forme de texte dans les courriels », selon un communiqué du gouvernement américain.

Cette annonce est la dernière tentative de dénoncer ce que les responsables considèrent comme un travail effronté et continu de l’Iran visant à interférer dans les élections de 2024. y compris une campagne de piratage et de fuite Le FBI et d’autres agences fédérales ont lié le mois dernier Téhéran à une affaire de fraude. Le ministère de la Justice prépare des poursuites judiciaires pour cette infraction, a rapporté l’Associated Press.

Le FBI, le Bureau du directeur du renseignement national et l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures ont déclaré que le piratage de la campagne Trump et une tentative de violation de la campagne Biden-Harris faisaient partie d’un effort visant à saper la confiance des électeurs dans l’élection et à attiser la discorde.

Le La campagne de Trump dévoilée le 10 août Selon les médias, le site aurait été piraté et des acteurs iraniens auraient volé et distribué des documents internes sensibles. Au moins trois médias – Politico, The New York Times et The Washington Post – ont reçu des fuites de documents confidentiels provenant de l’intérieur de la campagne Trump. Jusqu’à présent, chacun d’eux a refusé de révéler les détails de ce qu’il a reçu.

Politico a annoncé avoir commencé à recevoir des courriels le 22 juillet en provenance d’un compte anonyme. La source, un compte de messagerie AOL identifié uniquement sous le nom de « Robert », a transmis ce qui semblait être un dossier de recherche que l’équipe de campagne avait apparemment réalisé sur le candidat républicain à la vice-présidence, le sénateur de l’Ohio. J.D. VanceLe document était daté du 23 février, près de cinq mois avant que Trump ne choisisse Vance comme colistier.

Dans un communiqué, Morgan Finkelstein, porte-parole de la campagne de Kamala Harris, a déclaré que la campagne avait coopéré avec les forces de l’ordre depuis qu’elle avait appris que des personnes associées à l’équipe de Biden figuraient parmi les destinataires des courriels.

« Nous n’avons connaissance d’aucun matériel envoyé directement à la campagne ; quelques personnes ont été ciblées sur leurs e-mails personnels avec ce qui ressemblait à un spam ou à une tentative de phishing », a déclaré Finkelstein.