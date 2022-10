Des pirates informatiques pénètrent dans l’agence iranienne de l’énergie atomique, les protestations persistent

DUBAÏ, Émirats arabes unis – L’agence iranienne de l’énergie atomique a allégué dimanche que des pirates informatiques agissant pour le compte d’un pays étranger non identifié avaient pénétré dans le réseau d’une filiale et avaient librement accès à son système de messagerie.

Les manifestations se sont d’abord concentrées sur le hijab, ou foulard, imposé par l’État iranien pour les femmes, mais sont rapidement devenues l’un des défis les plus sérieux pour les religieux au pouvoir du pays. Les manifestants se sont affrontés avec la police et ont même appelé à la chute de la République islamique elle-même. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations, tuant plus de 200 personnes, selon les estimations des groupes de défense des droits.