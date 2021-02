Des pirates informatiques nord-coréens ont tenté de voler les données du vaccin Covid-19 de Pfizer, selon un législateur sud-coréen

Un législateur sud-coréen a révélé que l’agence de renseignement du pays avait identifié une tentative de pirates nord-coréens de voler des données liées au vaccin Covid-19 de Pfizer et aux méthodes de traitement et de lutte contre le virus.

Ha Tae-keung, qui siège au comité parlementaire du renseignement du pays, a déclaré que des responsables les avaient informés que Pfizer avait été victime d’une tentative de piratage nord-coréen visant à cibler les données vaccinales de la société pharmaceutique.

Il y a eu des tentatives de voler le vaccin COVID et la technologie de traitement lors de cyberattaques et Pfizer a été piraté.

On ne sait pas si l’attaque a réussi ou si des données ont été volées et Pfizer n’a pas encore commenté la situation.

Ce n’est pas la première fois que la Corée du Nord est accusée d’avoir tenté de voler des données à des entreprises travaillant sur les vaccins Covid-19. L’année dernière, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Novavax, entre autres, auraient tous été visés par la nation d’Asie de l’Est.

Le service national de renseignement sud-coréen a précédemment affirmé avoir empêché plusieurs tentatives de piratage de la Corée du Nord sur des entreprises de soins de santé dans le pays.

Les responsables de la santé ont suggéré que le raisonnement des attaques porte moins sur la sécurisation des données pour permettre à la Corée du Nord de produire des vaccins au niveau national que sur le pays cherchant à vendre des informations volées par le biais du cyberespionnage.

La Corée du Nord fait officiellement partie du programme mondial COVAX, géré par Gavi et l’Organisation mondiale de la santé, et devrait recevoir environ deux millions de doses d’un vaccin plus tard en 2021. En raison de la réticence du pays à partager des données sur l’impact de la pandémie dans le pays, on ne sait pas si ou combien d’infections et de décès il a subi.

