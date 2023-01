Des pirates informatiques liés à la Corée du Nord derrière un braquage de 100 millions de dollars, selon le FBI

Des acteurs liés à la Corée du Nord étaient à l’origine du vol de 100 millions de dollars par le piratage d’un produit cryptographique l’année dernière, a déclaré le Federal Bureau of Investigation.

Le FBI a déclaré qu’il était “en mesure de confirmer” que le groupe Lazarus et APT38, deux groupes de piratage liés à Pyongyang, étaient responsables de l’attaque du soi-disant pont Horizon en 2022.

Les commerçants utilisent un pont pour échanger des crypto-monnaies entre différents réseaux de blockchain.

Le FBI a également déclaré que les cyber-acteurs nord-coréens ont utilisé ce mois-ci le système Railgun pour blanchir plus de 60 millions de dollars de l’éther symbolique volé lors du braquage de juin 2022. Railgun est un système conçu pour aider à préserver l’anonymat des personnes transférant de la crypto-monnaie.

Une partie de l’éther volé a été envoyée à plusieurs fournisseurs de services d’actifs virtuels et convertie en bitcoin, a déclaré le FBI.

Au moment du piratage, la société d’analyse blockchain Elliptic a déclaré qu’il y avait de “fortes indications” que Lazarus était derrière l’attaque. Presque immédiatement, les pirates ont tenté de déplacer les fonds par des moyens pour dissimuler leur identité.

Le FBI a déclaré qu’il continuait “d’identifier et de perturber le vol et le blanchiment de monnaie virtuelle par la Corée du Nord, qui est utilisée pour soutenir les programmes de missiles balistiques et d’armes de destruction massive de la Corée du Nord”.

Des attaquants liés à la Corée du Nord ont été épinglés à d’autres hacks cryptographiques.

L’année dernière, le département du Trésor américain a blâmé Lazarus pour un braquage de 600 millions de dollars sur Ronin Network, une soi-disant “sidechain” pour le jeu crypto populaire Axie Infinity.

