Des pirates informatiques frappent le gouvernement iranien et publient des documents présidentiels

Un groupe de pirates travaillant contre le gouvernement iranien a encore frappé, cette fois avec une deuxième mine de documents obtenus des plus hauts niveaux du régime autoritaire.

Le mérite de l’attaque a été revendiqué par le groupe se faisant appeler « Ghiam ta Sarnegoun », ou « Rise to Overthrow ».

L’attaque fait suite à un épisode similaire au début du mois de mai, lorsque le groupe a défiguré le site Web du ministère iranien des Affaires étrangères avec des messages de soutien à Maryam Radjavi, présidente élue du Conseil national de la Résistance iranienne – une politicienne en exil soutenue par de nombreux dans l’ouest, y compris à Washington.

Parmi les documents publiés lors de la deuxième attaque, qui ont été mis en ligne le 29 mai, figuraient des directives du bureau du président iranien, Ebrahim Raisi. Dans l’un, adressé à un haut chef de la sécurité par le chef de cabinet de M. Raisi, le président s’inquiète clairement des manifestations en cours dans le pays qui ont commencé l’année dernière en réponse au meurtre d’une jeune femme en garde à vue pour son couvre-chef prétendument inapproprié.

« Dans ces incidents, outre la surprise initiale du renseignement du 1er septembre, en particulier les événements du 26 octobre, ainsi que les grèves et les émeutes des 15, 16 et 17 novembre aucune prédiction et prévention [options] étaient [presented]et l’analyse était basée uniquement sur des estimations générales et imprécises et des appels dans les médias sociaux », lit-on en partie dans une lettre.

« Pour corriger ce processus et éviter la répétition de ces surprises à l’avenir, qu’a-t-on fait ? Comme l’échec et le point final du projet de l’ennemi n’étaient pas inclus dans les rapports d’analyses et de prévisions des 7 et 8 décembre », poursuit cette lettre, ajoutant plus tard : « Malheureusement, ces derniers mois, les rapports ont pour la plupart [been] décrivant les événements des rues et attendant de découvrir les dispositifs surprenants des ennemis.

D’autres documents étaient tout aussi peu flatteurs. Une deuxième lettre adressée à un ministre du renseignement, à nouveau signée par le chef de cabinet de M. Raisi, exposait les problèmes connus avec la communauté du renseignement iranien, notamment les « gestionnaires incompétents et dépendants », l' »infiltration », ainsi que la « marginalisation et la démoralisation des forces révolutionnaires ».

Les passeports appartenant à de hauts responsables iraniens avaient déjà été mis en ligne début mai par un groupe se faisant appeler « Ghiam ta Sarnegoun », ou « soulèvement jusqu’au renversement ». (L’indépendant)

L’indépendant n’a pas vérifié les documents en interne, bien que des experts de l’équipe d’intervention d’urgence informatique en farsi (CERTFA) a appelé les documents mis en ligne le 29 mai depuis le dernier piratage légitime.

Dans l’ensemble, le document présente un regard révélateur sur un gouvernement assiégé qui s’est retrouvé largement incapable d’éradiquer efficacement les manifestations qui ont balayé le pays en réponse à un épisode sociétal majeur – dans ce cas, le meurtre d’une jeune femme, Mahsa Amini, par soi-disant «police de la moralité» dans le pays. L’évaluation pourrait être de mauvais augure pour le gouvernement Raisi si des protestations similaires éclataient dans un proche avenir.

Le CNRI a accepté dans un communiqué de L’indépendant, arguant que les documents montraient « l’état fragile » de l’appareil de sécurité iranien et « la peur et la vulnérabilité du régime ».

Dans le même temps, d’autres passages trahissent la confiance continue du régime iranien dans sa capacité à échapper ou à supporter le coût des sanctions américaines, qui ont été remises en place sous l’administration Trump et restent sous la présidence de Joe Biden. Si plus que des fanfaronnades, c’est une étincelle de bonnes nouvelles pour le gouvernement iranien étant donné le manque de succès du Département d’État et de la Maison Blanche à parvenir à un accord pour relancer l’accord nucléaire de 2015 et les faibles chances qui en résultent que ces sanctions soient levées.

M. Biden a été entendu dire à un électeur sur une corde à la fin de l’année dernière que son administration considère que l’accord signé sous la présidence de Barack Obama (et sa propre vice-présidence) est mort.

« C’est mort, mais nous n’allons pas l’annoncer », avait-il déclaré à l’époque, en plaisantant: « Longue histoire. »