Des pirates informatiques attaquent les pages Web du gouvernement guatémaltèque en soutien aux manifestations en faveur de la démocratie

GUATEMALA CITY (AP) — Dans ce que les autorités guatémaltèques ont décrit comme un incident de sécurité nationale, des pirates informatiques affiliés au groupe activiste Anonymous ont désactivé samedi plusieurs pages Web du gouvernement.

Les attaques visaient à soutenir des manifestations menées par des organisations autochtones dans ce pays d’Amérique centrale.

Depuis près de deux semaines, les manifestants réclament la démission de la procureure générale du Guatemala, Consuelo Porras, affirmant qu’elle a tenté de saper le vote populaire qui a fait du progressiste Bernardo Arévalo le président élu.

Publiant sur le site de médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter, des pirates informatiques sous le pseudo @AnonGTReloaded ont annoncé : « Ce 14 octobre, #Anonymous attaquera le gouvernement du Guatemala, mais cette fois, nous n’y arriverons pas seuls. »

Les pirates ont ciblé les pages Web du gouvernement avec des flots de trafic automatisé jusqu’à ce qu’elles tombent en panne, une technique connue sous le nom d’attaques par déni de service distribué.

Les pages Web du pouvoir judiciaire du Guatemala, du ministère de l’Agriculture et du secrétaire général du président ont été ciblées, entre autres. Certaines pages ont été rapidement rétablies, mais d’autres sont restées indisponibles.

Les autorités guatémaltèques ont déclaré que le piratage était une question de « sécurité nationale » et elles réagissent.

Ces attaques surviennent après 13 jours de manifestations et de fermetures de routes. Des milliers d’indigènes ont exigé la démission de Porras et des procureurs Rafael Curruchiche et Cinthia Monterroso, ainsi que du juge Fredy Orellana, les accusant de mettre en danger la démocratie du pays.

Les manifestants soutiennent qu’après la victoire d’Arévalo au second tour des élections d’août, Porras a lancé un défi antidémocratique contre Arévalo, son parti de gauche, le Mouvement des Semences, et les autorités électorales.

Un représentant d’Anonymous impliqué dans la cyberattaque, qui a accepté de parler du piratage uniquement s’il n’était pas identifié afin d’éviter des répercussions juridiques, a déclaré : « Tout ce que nous faisons est de soutenir l’humanité et, maintenant au Guatemala, de soutenir les personnes qui se trouvent dans le pays. rues, luttant contre la corruption et l’impunité.

Samedi matin également, Miguel Martínez, ancien fonctionnaire et ami personnel de l’actuel président Alejandro Giammattei, a été entouré par une foule de manifestants alors que des agents de sécurité l’escortaient après une messe à Antigua, au Guatemala.

Dans des images publiées sur les réseaux sociaux, les manifestants semblaient accuser Martínez de corruption. À notre connaissance, il ne fait actuellement l’objet d’aucune enquête du parquet.

___

Shailer a rapporté de Mexico.

Sonia Peréz D. et Daniel Shailer, Associated Press