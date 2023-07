Des pirates chinois piratent les e-mails des diplomates américains Nicholas Burns et Kritenbrink

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken (à gauche) serre la main du directeur chinois du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères Wang Yi à la maison d’hôtes d’État Diaoyutai à Pékin le 19 juin 2023. (Photo de Leah MILLIS / POOL / AFP) (Photo de LEAH MILLIS/POOL/AFP via Getty Images)

La plage était limitée aux comptes de messagerie non classifiés des diplomates, a déclaré NBC, ajoutant que le compte de messagerie de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo avait également été consulté lors de la violation, comme indiqué précédemment.

Blinken a déclaré avoir soulevé la question du piratage chinois lorsqu’il a rencontré le haut diplomate chinois Wang Yi à Jakarta la semaine dernière, en marge de la réunion régionale de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire américain a déclaré avoir dit à Wang que les États-Unis veilleraient à ce que les pirates soient tenus responsables des violations présumées des agences gouvernementales américaines.

« Tout d’abord, c’est quelque chose que le Département d’État a effectivement détecté le mois dernier, et nous avons pris des mesures immédiates pour protéger nos systèmes, pour signaler l’incident – dans ce cas, en informant une entreprise, Microsoft, de l’événement », Blinken a déclaré lors d’un point de presse.

« Je ne peux pas discuter des détails de notre réponse au-delà de cela, et surtout cet incident fait l’objet d’une enquête », a-t-il ajouté.

Pourtant, Blinken a déclaré que d’une manière générale, « nous avons toujours clairement indiqué à la Chine ainsi qu’aux autres pays que toute action visant le gouvernement américain ou les entreprises américaines, les citoyens américains, nous préoccupe profondément, et nous prendrons les mesures appropriées en réponse ».

La dernière rencontre du secrétaire avec Wang a eu lieu moins d’un mois après que Blinken ait effectué un rare voyage à Pékin sous l’administration Biden.

La visite visait à apaiser les liens entre les deux plus grandes économies du monde dans un contexte de tensions croissantes.

Les experts en sécurité ont fait valoir que les incidents démontrent une accélération des capacités d’espionnage numérique de Pékin.

« Les tactiques des opérateurs de cyberespionnage chinois ont régulièrement évolué pour devenir plus agiles, plus furtives et complexes à attribuer » au cours de la dernière décennie, selon des chercheurs de la société de cybersécurité Mandiant. a écrit dans un article de blog mardi.

– Rohan Goswami de CNBC a contribué à ce rapport.