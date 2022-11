Des pintes de bière gratuites aux buveurs avec ces 50 noms de famille dans les pubs du Royaume-Uni

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 est devenue plus intéressante. C’est pour les gens à travers le Royaume-Uni. S’ils partagent un nom de famille avec les joueurs de l’équipe d’Angleterre ou du Pays de Galles, vous pouvez mettre la main sur une pinte gratuite. Greene King, un brasseur, propose une bouteille d’Ice Breaker Pale Ale ou une boisson gazeuse alternative dans plus de 800 pubs participants. Tout ce que vous avez à faire est d’apporter une pièce d’identité avec photo et de la présenter lors d’un match de groupe en direct pour l’Angleterre ou le Pays de Galles. Selon le Mirror, le Greene King diffusera tous les matchs du tournoi en Angleterre et au Pays de Galles dans des pubs sportifs du Royaume-Uni.

“Tout tournoi international de football est un événement majeur pour les fans, et depuis le succès des Lionnes plus tôt cette année, tous les yeux sont rivés sur les équipes masculines cet hiver”, a déclaré Chris Conchie, responsable du marketing pour Greene King sport, selon le Mirror. . «Cette offre à durée limitée est plus qu’une simple boisson gratuite, c’est une chance pour nous, en tant que votre maison du sport de pub, de fournir le meilleur environnement pour que les gens viennent montrer leur soutien à travers le Royaume-Uni pour nos stars d’Angleterre et du Pays de Galles en tant que ils recherchent la gloire au plus haut niveau du football international.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a débuté dimanche au stade Al Bayt d’Al Khor. La cérémonie d’ouverture a été un événement étoilé alors que le plus jeune membre du groupe K-pop BTS, Jeon Jungkook, populairement connu sous le nom de Jungkook, est monté sur scène avec le chanteur qatari Fahad Al-Kubaisi. Le duo a interprété Dreamers, la chanson officielle de la Coupe du monde. La superstar hollywoodienne Morgan Freeman a endossé le rôle du narrateur et livré un monologue nostalgique. Les titres des précédentes coupes du monde, comme K’naan’s Wavin’ Flag, pouvaient également être entendus.

Alors que le Qatar est le premier pays arabe à accueillir des matches de Coupe du Monde de la FIFA, il devrait accueillir environ 1,5 million de fans cette année. Le match final aura lieu le 18 décembre au stade de Lusail. Pendant ce temps, l’Équateur est devenu la première équipe en 92 ans d’histoire de la Coupe du monde à battre les hôtes lors de leur match d’ouverture.

