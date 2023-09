Des pilules pour selles lyophilisées appelées «crapsules» seront prises par les patients participant à un essai clinique

Se tenir au courant des dernières nouvelles en matière de santé peut être un jeu d’enfant. Heureusement, nous avons ce qu’il vous faut. Voici les articles les plus marquants cette semaine des partenaires de Yahoo News.

« Les « Crapsules »… peuvent offrir un nouvel espoir aux patients »

Un essai clinique financé par l’Institut national de recherche sur la santé et les soins du Royaume-Uni teste si des pilules fabriquées à partir de crottes lyophilisées de personnes en bonne santé pourraient aider les personnes atteintes d’une maladie hépatique avancée, a rapporté Sky News.

Les individus avec cirrhose – une maladie impliquant de graves cicatrices et des lésions du foie – ont des niveaux plus élevés de «mauvaises» bactéries intestinales qui les rendent plus sensibles aux infections. Les chercheurs espèrent que des pilules contenant des excréments contenant de « bonnes » bactéries provenant d’individus en bonne santé amélioreront la santé intestinale des patients atteints de cirrhose et réduiront le besoin d’antibiotiques.

« Les ‘crapsules’, qui n’ont ni le goût ni l’odeur comme leur nom l’indique, peuvent offrir un nouvel espoir aux patients atteints de cirrhose qui n’ont pas d’options de traitement », Debbie Shawcross, professeur au King’s College de Londres et l’enquêteur en chef du procès, a déclaré.

Environ 300 patients devraient participer à l’essai, les participants étant assignés au hasard soit à une capsule de selles lyophilisées, soit à un comprimé placebo tous les trois mois pendant deux ans.

Même des niveaux de pollution « sûrs » peuvent entraîner des changements dans le développement du cerveau des enfants

UN étude publiée cette semaine a découvert que l’exposition à des niveaux de certains polluants considérés comme sûrs d’un point de vue réglementaire pourrait contribuer à des changements dans la fonction cérébrale d’un enfant au fil du temps, a rapporté The Hill.

Des concentrations plus élevées d’ozone étaient liées à une augmentation des connexions dans le cortex cérébral – responsable de processus tels que la pensée, la mémoire, la conscience et les émotions – mais à une diminution des connexions entre le cortex et d’autres régions du cerveau telles que l’amygdale, qui est associée avec le traitement émotionnel et l’hippocampe, qui joue un rôle dans la mémoire à long terme.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils espéraient que les régulateurs prendraient en compte ces résultats lors de l’établissement des normes de qualité de l’air à l’avenir.

« En moyenne, les niveaux de pollution de l’air sont assez faibles aux États-Unis, mais nous constatons toujours des effets significatifs sur le cerveau », a déclaré l’auteur de l’étude Devyn Cotter, doctorant à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud, dans un communiqué. . « C’est un élément que les décideurs politiques devraient prendre en compte lorsqu’ils réfléchissent à l’opportunité de renforcer les normes actuelles. »

Une étude indique que l’utilisation quotidienne d’aspirine à faible dose peut augmenter le risque d’anémie chez les personnes âgées en bonne santé

Une équipe de chercheurs d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis a découvert que les adultes en bonne santé âgés de 65 ans et plus qui prennent quotidiennement une faible dose d’aspirine semblent courir un risque accru de anémie — une maladie qui se développe lorsque le corps produit trop peu de globules rouges sains, ce qui peut entraîner de la fatigue, un essoufflement ou un rythme cardiaque irrégulier.

Le étude publiée mardi a examiné un groupe de 19 114 personnes âgées en bonne santé à qui on a attribué au hasard 100 mg d’aspirine ou un placebo. Les chercheurs ont conclu que les personnes du groupe aspirine semblaient présenter une augmentation des cas d’anémie et une réduction des taux de ferritine (une protéine de stockage du fer) et d’hémoglobine, a rapporté Fox News.

Près de la moitié des personnes âgées aux États-Unis prennent de l’aspirine à des fins préventives, « notamment pour fluidifier le sang afin de lutter contre les maladies cardiovasculaires et de prévenir les accidents vasculaires cérébraux », a rapporté Fox News. Les chercheurs de l’étude ont suggéré que les patients âgés prenant régulièrement de l’aspirine à faible dose soient surveillés par leur médecin en cas d’anémie.

Tous les adultes de moins de 65 ans devraient subir un test d’anxiété, selon un comité de santé

Le groupe de travail américain sur les services préventifs recommandé pour la première fois mardi que tous les adultes de moins de 65 ans subissent un dépistage de l’anxiété, même s’ils ne présentent pas de symptômes.

Le groupe de travail est un groupe indépendant d’experts de la santé bénévoles dont les conseils peuvent influencer les remboursements des compagnies d’assurance, mais les médecins ne sont pas tenus de suivre les recommandations du groupe. Cette recommandation la plus récente identifiait spécifiquement les adultes enceintes et en post-partum comme des personnes devant être soumises à un dépistage, mais soulignait qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour appuyer le dépistage chez les adultes de 65 ans et plus.

Les dépistages de l’anxiété sont généralement effectués au moyen de questionnaires lors d’une visite chez le médecin, et « les médecins veulent savoir à quelle fréquence, au cours des deux dernières semaines, un patient a été facilement ennuyé ou irritable, gêné par des inquiétudes incontrôlables ou s’est senti si agité qu’il est difficile de rester assis. », a rapporté NBC News.

Mais les experts soulignent que même si les outils de dépistage peuvent aider à ouvrir une conversation sur l’anxiété et les symptômes d’anxiété, l’outil de dépistage à lui seul n’est pas suffisant pour diagnostiquer la maladie chez un patient.