Des pilotes survolant l’océan Pacifique signalent plusieurs observations d’OVNI au cours des deux derniers mois

Un ufologue affirme qu’au cours des deux derniers mois, des objets volants non identifiés (OVNI) ont été vus voler au-dessus de l’océan Pacifique. Selon le DailyMail, Ben Hansen, un ancien agent du FBI et l’animateur de l’émission Discovery + “UFO Witness”, a obtenu des images et des bandes audio du contrôle du trafic aérien des observations d’OVNI en vol par les pilotes.

Entre le 6 août et le 23 septembre, il accumule les comptes des pilotes de Southwest Airlines, Hawaiian Airlines, et bien d’autres. Un ancien pilote militaire a décrit avoir vu plusieurs avions voler au-dessus de lui dans un récit passionnant

Le 18 août, alors qu’il pilotait un jet charter au large de Los Angeles, le pilote Mark Hulsey a téléphoné au contrôle de la circulation aérienne et a demandé : “Nous avons quelques avions dans notre nord ici et il tourne en rond, altitude beaucoup plus élevée que nous. Avez-vous une idée de ce qu’ils sont ? » Le contrôleur a exprimé une incertitude sur l’identité de l’avion repéré.

Sur la bande, Hulsey semble dire: «Ils continuent de tourner en rond. J’étais pilote de F-18 dans le Corps des Marines, et je vous le dis, j’ai fait de nombreuses interceptions, je n’ai jamais rien vu de tel.

Hulsey a rapporté qu’il avait vu sept de ces avions en seulement 23 minutes, au lieu de trois, et volant entre 5 000 et 10 000 pieds au-dessus de lui. Lorsqu’un pilote informe une installation de contrôle du trafic aérien d’observations inhabituelles, l’installation l’enregistre, a déclaré un porte-parole de la FAA à une publication majeure.

Le pilote, qui a affirmé avoir vu des lumières étranges, selon Hansen, a déclaré que 15 vols commerciaux ou plus l’ont remarqué. Et au moins six pilotes se sont engagés à enregistrer leurs noms si des agences d’enquête leur demandent de le faire.

Le département américain de la Défense a lancé l’année dernière une nouvelle unité chargée de tenter de trouver et d’identifier les OVNI dans l’espace aérien contrôlé après que les responsables de Washington ont admis qu’ils ne pouvaient pas expliquer le phénomène des observations d’OVNI.

