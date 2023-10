Des pilotes d’élite se préparent à « camper dans le ciel » alors qu’ils participent à une prestigieuse course de ballons à gaz

ALBUQUERQUE, NM (AP) — Cela fait 15 ans que les pilotes de ballons à gaz d’élite du monde se sont réunis aux États-Unis pour une course dont les racines remontent à plus d’un siècle.

Les pilotes seront lancés pour la compétition Gordon Bennett de cette année lors d’un fête internationale des ballons qui attire chaque automne des centaines de milliers de spectateurs au cœur du Nouveau-Mexique. La course n’a eu lieu aux États-Unis que 13 fois auparavant, et ce sera la cinquième fois que l’Albuquerque International Balloon Fiesta accueillera.

La fenêtre de lancement s’ouvre samedi soir pour ce qui est considéré comme l’un des événements les plus prestigieux de l’aviation.

Certains craignent que les sphères massives puissent être confondues avec Ballons d’espionnage chinois alors qu’ils traversent les parties supérieures de l’espace aérien américain. Mais les pilotes qui courront ne sont pas inquiets. Ils sont plus soucieux de tracer un parcours qui les protégera des intempéries et donnera à leurs ballons remplis d’hydrogène un chemin vers la victoire.

Il n’y a pas d’arrêt pour faire le plein ou récupérer des fournitures supplémentaires. Ils resteront en l’air pendant des jours, transportant tout ce dont ils ont besoin pour survivre à haute altitude, alors qu’ils recherchent la bonne combinaison de courants de vent pour pousser leurs petits paniers aussi loin qu’ils peuvent. Les vents dominants devraient transporter les concurrents à travers le Midwest vers le nord-est des États-Unis et potentiellement vers le Canada.

Une équipe belge détient le record d’un peu plus de 2 112,9 miles (3 400 kilomètres) parcourus en 2005. Une équipe allemande a été ajoutée au livre des records pour être restée en l’air le plus longtemps – plus de 92 heures – lors de la compétition de 1995. Willi Eimers, membre de cette équipe allemande, détient le record du nombre de fois qu’un pilote a participé à la course. Lui et son fils Benjamin sont de retour cette année pour défendre leur titre.

Les aérostiers d’Albuquerque Barbara Fricke et son mari Peter Cuneo feront partie des trois équipes américaines. Leur palmarès en montgolfière comprend quatre victoires dans la course de ballons à gaz longue distance America’s Challenge, ainsi que des troisième et quatrième places lors des précédentes compétitions Gordon Bennett.

Le couple est légèrement désavantagé en raison de sa taille. Leurs longues pattes rendent difficile leur introduction dans un panier d’environ 4 pieds sur 5 pieds (1,22 mètre sur 1,52 mètre) de large. Ils ont une trappe sur le côté pour pouvoir s’étendre si nécessaire.

Récemment, Fricke et Cuneo avaient leur équipement étalé sur le sol de leur salon pendant qu’ils vérifiaient leur radio, leur transpondeur et leur GPS. Un petit panneau solaire et des batteries aideront à garder les choses chargées en vol. Les aliments séchés, notamment les Cheez-Its, figurent au menu à bord.

L’idée était de tout préparer à l’avance pour qu’ils puissent se reposer les jours précédant la course et se mettre dans le bon état d’esprit.

« Vous devez commencer à réfléchir : oui, je vais vivre dans ce panier pendant trois jours, et ce sera ma maison, et je campe simplement dans le ciel », a déclaré Fricke.

Une autre participation américaine à la course est l’équipe de Mark Sullivan et Cheri White, qui ont tous deux une longue liste de distinctions : Sullivan détient le record du plus grand nombre de vols de montgolfières en compétition – 25 vols Gordon Bennett et 21 courses America’s Challenge, tandis que White a volé à bord du Gordon Bennett 14 fois, le plus grand nombre jamais réalisé par une femme pilote.

Sullivan, président de la FAI Ballooning Commission, a déclaré que ce serait une année importante car la fête s’associe à la société d’hydrogène BayoTech sur un nouveau système pour convertir le gaz à haute pression généralement utilisé pour l’industrie du camionnage longue distance et d’autres véhicules afin qu’il peut remplir les ballons de course.

Les pilotes et les organisateurs affirment que l’hydrogène a été difficile à trouver.

Peu importe le coût : le remplissage d’un ballon de 1 000 mètres cubes (35 315 pieds cubes) peut coûter quelques milliers de dollars.

Sullivan a fait ses premiers pas en montgolfière en 1985. Après avoir décollé depuis une zone rurale à l’est d’Albuquerque, lui et son collègue pilote Jacques Soukup ont tenté d’atterrir dans l’ouest du Texas. Le vent hurlait et ils ont traversé une clôture de barbelés. Ils ont sauté du panier alors qu’il était traîné sur encore un kilomètre, s’écrasant à travers d’autres barbelés et des troupeaux de chevaux et de bétail.

Le ballon a été déchiqueté, le panier mutilé et Sullivan est devenu accro à ce sport.

Le vol compétitif en montgolfière est en quelque sorte un club exclusif, mais Sullivan et d’autres tentent d’impliquer une nouvelle génération en formant de jeunes pilotes.

De nombreuses avancées technologiques ont été réalisées au fil des ans : les paniers sont désormais fabriqués en fibre de carbone, les applications de cartographie et de suivi sont de premier ordre et les équipements deviennent plus légers et plus compacts.

Mais les pilotes s’efforcent toujours de s’assurer qu’ils sont au poids de combat. Chaque livre rasé signifie qu’ils pourraient être en mesure d’ajouter un autre lest – un poids supplémentaire sous la forme de sacs de sable ou de carafes d’eau qui sont utilisés pour aider le ballon à voler plus longtemps.

Contrairement aux montgolfières colorées qui montent en masse lors de l’Albuquerque International Balloon Fiesta en utilisant l’air ambiant chauffé, les ballons à gaz ont une enveloppe remplie d’un gaz plus léger que l’air, généralement de l’hydrogène. Une partie du gaz est perdue à mesure qu’il se dilate et se contracte à mesure que les températures fluctuent tout au long de la journée, de sorte que les pilotes se débarrassent du ballast pour maintenir leur altitude.

Les équipes s’habillent en couches : caleçons longs, chapeaux, gants et chauffe-mains pour les heures glaciales de la nuit et du matin. L’après-midi, le soleil peut être plus intense en altitude.

Sullivan, 73 ans, a passé la semaine dernière à préparer son panier et à revoir sa liste de contrôle. Cela dépend de l’endroit où lui et White volent, mais parfois des combinaisons de survie et des radeaux de sauvetage gonflables figurent sur la liste.

Il a rappelé le concours Gordon Bennett organisé après les attentats du 11 septembre 2001. Les ballons à gaz étaient les seules choses dans le ciel alors que les avions étaient toujours cloués au sol.

En 1995, deux compatriotes américains ont été tués lorsqu’ils ont été abattus par l’armée au-dessus de la Biélorussie. Sullivan et son copilote ont été arrêtés à leur atterrissage dans le pays.

Chaque vol est différent et les pilotes ne savent jamais où ils pourraient atterrir. Le risque est inhérent et ils savent jusqu’où ils peuvent repousser les limites.

« C’est l’aventure », a déclaré Sullivan. « Chaque année, lorsque nous atterrissons, nous disons : « Nous ne faisons pas ça. C’est fou.’ Ensuite, vous décidez, OK, allons là-haut. Parce qu’une fois là-haut, c’est merveilleux – juste cette expérience de voler.