La lumière est une chose fascinante. Non seulement nous pouvons voir les choses à cause de la lumière, mais cela peut aussi créer des illusions fantastiques dans la nature. Comme récemment observé aux États-Unis, où un pilier mystique de lumière s’est formé dans le ciel nordique autour de North Platte, Nebraska. Le mystérieux spectacle de lumière a été comparé aux lumières extraterrestres et aux effets de films de science-fiction en ligne. Le spectacle optique était le résultat d’un temps extrêmement calme par une nuit très froide.

Au fur et à mesure que vous vous dirigez vers le nord, la lumière commence à se comporter très différemment de ce qu’elle fait autour des tropiques.

«C’était presque comme si je regardais les aurores boréales parce qu’elles rebondissaient, bougeaient et changeaient d’apparence», a déclaré Bill Taylor, météorologue du National Weather Service. CNN. La chaîne a exhorté tous ceux qui se trouvent dans la région à quitter le confort chaleureux de la maison pour assister à cet événement unique.

La vue était due aux particules très légères près du sol qui permettaient à la lueur de rester en suspension dans l’air, formant de beaux piliers. En l’absence de perturbation (comme la brise), les particules de glace de forme hexagonale se sont empilées verticalement. Ils ne le sont pas encore, ils dérivent toujours dans l’atmosphère.

Ensuite, cette calotte glaciaire géante commence à refléter toute source de lumière disponible. Il peut s’agir de l’homme fabriqué comme un lampadaire ou de sources naturelles comme la lumière du soleil / de la lune. Regarde:

Selon le National Weather Service of Wisconsin, les piliers deviennent plus hauts, plus les cristaux de glace sont suspendus dans l’atmosphère. Cela ne peut se produire que lorsque l’air extérieur est en dessous de la température de congélation. Bien qu’aucune étude ne montre ce que pourrait être ce seuil de température exact, la plupart des experts pensent qu’il devrait être d’au moins -10 ° Fahrenheit. De plus, le climat doit être d’un calme absolu pour ne pas déranger la feuille.

Selon NWS, au moment où cette photographie a été prise, la température était de moins 20 Fahrenheit (-28 ° C). C’est le temps le plus froid depuis mars 2019.